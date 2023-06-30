Японскую принцессу Мако впервые сфотографировали в в Нью-Йорке после переезда в США

Впрочем, Мако отказалась от королевского титула, когда вышла замуж за простолюдина Кея Комуро.

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Японскую принцессу Мако, которая вышла замуж за своего давнего бойфренда Кея Комуро и отказалась от всех привилегий, положенных ей по статусу, в первый раз сфотографировали в Нью-Йорке, куда она переехала после свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь просто Мако Комуро посетила рынок амишей в Нью-Йорке. Она старалась не привлекать к себе лишнего внимания, скрыв лицо под маской. И выбрала сдержанный ансамбль из широких джинсов, черной рубашки и кроссовок.

Мако в Нью-Йорке

Напомним, принцесса Мако — старшая дочь Фумихито, принца Акисино и Кико, принцессы Акисино. Она — старшая племянница японского императора Нарухито и императрицы Масако.

Принцесса Мако училась в Австрии и Великобритании, изучая культурологию и музейное дело. Была одним из самых популярных членов императорской семьи Японии после того, как в соцсети попали ее фотографии в школьной форме.

Однако в 2017 году стало известно, что любимица публики собралась замуж за адвоката Кея Комуро. Так как Кей – простолюдин, Мако лишилась бы всех своих привилегий и титула принцессы.

Помолвка сопровождалась скандалом, так как выяснилось, что мать жениха получила от своего жениха 4 миллиона йен, из которых частично покрыла расходы сына на обучение, но впоследствии разорвала помолвку.

Императорская семья была против брака Мако и Кея.

Но принцесса все-таки добилась своего. Свадьба была очень скромной. Пара просто поженилась в мэрии своего района.

Мако отказалась от титула принцессы, от выплаты 140 миллиона йен, которые получают все члены императорской семьи, покидая императорский дом, и после провела пресс-конференцию, на которой извинилась за доставленные неудобства.

Принцесса Мако с женихом Фото: Getty Images

Сейчас, как известно, Мако и Кей проживают в Нью-Йорке, занимая роскошную квартиру с одной спальней. Кей работает в юридической фирме Lowenstein Sandler.

А Мако, как сообщается, использовала свой опыт в истории искусства, работая неоплачиваемым волонтером в Метрополитен-музее.

В октябре Комуро, выпускник юридического факультета Университета Фордхэма, сдал экзамен на адвоката в Нью-Йорке после двух других неудачных попыток. Во многих сообщениях утверждалось, что это достижение, наконец, улучшит его шаткое положение в императорской семье.

Напомним, все японские принцессы отказываются от своего королевского статуса после замужества, поскольку в японской императорской семье существует только мужская преемственность.

Мако больше не может жить в Императорском дворце, и если у нее и Комуро будут сыновья, они не будут претендовать на престол.

Она никогда не сможет вернуться в династию, даже если ее брак закончится разводом.

Напомним, брак Мако и ее избранника вызвал такой скандал в Японии, что люди даже выходили на акции протеста.

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