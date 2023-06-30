Британского актера Джулиана Сэндса объявили мертвым после пяти месяцев поисков

Актер отправился в поход на гору Болд в Калифорнии, и, спустя пять месяцев поисков, туристы нашли в этом районе останки актера.

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Британского актера Джулиана Сэндса, звезду фильмов "Чернокнижник" и "Девушка с татуировкой дракона", объявили мертвым. Останки, найденные в районе горы Болд в Калифорнии, где пять месяцев пропал актер, идентифицированы как останки Сэндса. Об этом пишет People.

Британский актер пропал без вести в январе после того, как в одиночку отправился в поход по тропе на гору Болд. В минувшие выходные, после нескольких месяцев интенсивных поисков, туристы нашли в этом районе человеческие останки. Они нашли останки в субботу утром в районе Маунт-Балди, который находится более чем в 40 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса, сообщил департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

Останки были идентифицированы как останки Сэндса, заявили власти на этой неделе.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино отметил, что останки были "точно идентифицированы" как останки мистера Сэндса, и что причина смерти остается пока неизвестной, так как расследование еще ведется и следователи ожидают "результатов дополнительных анализов".

65-летний Сэндс был заядлым путешественником. И часто ходил в походы, а также покорял вершины.

Он был известен, прежде всего, своей ролью в получившем признание критиков фильме 1986 года "Комната с видом". Фильм, экранизация романа Э. М. Форстера, регулярно входит в списки лучших британских фильмов всех времен.

Трейлер фильма "Комната с видом"

Он также появился в десятках других фильмов и телевизионных шоу, в том числе в картинах "Чернокнижник", "Тринадцать друзей Оушена", "Елена из ящика".

Сэндс пропал без вести в январе после того, как в одиночку отправился в поход по тропе на горе Болд. На туристических сайтах этот популярный маршрут описывается как сложный и напряженный.

Поисковые бригады месяцами прочесывали местность в поисках мистера Сэндса, несмотря на то, что их усилия осложнялись опасными условиями, в том числе проливным дождем и снегопадом, которые затянулись до июня.

В обновленной информации о поисках от 17 июня департамент шерифа сообщил, что до некоторых участков горы до сих пор невозможно добраться из-за "экстремальных альпийских условий", включая крутую местность и овраги, покрытые льдом и снегом.

Джулиан Сэндс часто говорил о своей любви к природе, а в интервью The Guardian в 2020 году, он отметил, что испытывает настоящий восторг, встречая рассвет на горной вершине.

"В этих прогулках вы теряете себя, вы становитесь сосудом энергии в гармонии с окружающей средой", — говорил актер.

Напомним, ранее Фокус писал об исчезновении Сэндса. О его пропаже сообщила его жена и трое детей. В горы актер отправился 13 января и пропал. Его телефон работал еще пару дней, прежде, чем отключиться.

Полиция нашла заснеженный автомобиль Сэндса неподалеку от маршрута. Гора Болд в Северной Калифорнии считается опасным местом. До исчезновения Сэндса там погибли несколько туристов.

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