Звезда "Чернокнижника" Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии: актера ищут уже неделю

К поискам актера, которые продолжаются с 13 января, присоединились трое его детей.

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В Южной Калифорнии уже неделю дней продолжаются поиски 65-летнего британского актера Джулиана Сэндса, известного по ролям в фильмах "Чернокнижник" и "Покидая Лас-Вегас". Он отправился на гору Болди в районе горного хребта Сан-Габриэль. Это популярный, но опасный маршрут в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Только за последние недели там погибли два туриста.

13 января Сэндс отправился в горы и перестал выходить на связь. Первой тревогу забила его семья. Полиция нашла заснеженный автомобиль Сэндса неподалеку от маршрута, однако о том, что случилось с самим актером, неизвестно. Попытки поисково-спасательных работ поначалу были сорваны из-за опасных условий, когда в выходные дни в этом районе обрушился сильный снегопад.

По информации полиции, телефон знаменитости работал еще двое суток после того, как он ушел.

[ + – ] Телефон актера был активен до 15 января, затем связь оборвалась Фото: Getty

"15 января 2023 года звонки показали, что Сэндс направляется в район горы Болди. Были предприняты дополнительные звонки от оператора сотовой связи, но они не увенчались успехом из-за отсутствия сотовой связи и, скорее всего, сбоя питания сотового телефона. Отложенный пинг через операционную систему Apple iPhone Сэндса от 14 января 2023 года предоставил возможное местоположение на одной из троп, ведущих к вершине горы Болди. Этот район был проверен наземными поисковиками и с вертолета. Наземные и воздушные поисковики не смогли найти в этом районе никаких улик, которые помогли бы найти мистера Сэндса. Из-за риска схода лавин и состояния тропы наземные бригады были сняты с горы в субботу вечером. Однако поиски продолжаются с помощью вертолетов и дронов, когда позволяет погода. Дополнительные наземные поиски будут запланированы, когда погода улучшится, и это будет безопасно для наших спасателей", – заявил журналистам представитель департамента шерифа округа Сан-Бернардино.

К поискам отца присоединились его дети Генри, Наталья и Имоджен. 37-летний Генри – опытный путешественник, и он прошел маршрут Сэндса, прежде чем прервать миссию из-за ухудшения погоды.

Неизвестно, взял ли актер с собой в горы палатку, но источник, близкий к семье, сказал, что он был бы "хорошо экипирован" для дневного похода.

Джулиан Сэндс снялся более чем в 150 картинах. Среди последних работ – сериалы "24 часа", "Декстер", "Готэм". Его можно увидеть в фильмах "Тринадцать друзей Оушена", "Поля смерти", "Экспромт". Его партнершей была Хелена Бонем Картер, с которой он сыграл в мелодраме "Комната с видом".

[ + – ] Сэндс прославился после появления в фильме "Чернокнижник"

Тем временем в американском шоу-бизнесе назревает еще один громкий судебный процесс. Алека Болдуина будут судить за убийство оператора из Украины Галины Хатчинс.