Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство украинки

Осенью 2021 года во время несчастного случая актер застрелил украинского оператора.

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Голливудского актера Алека Болдуина, застрелившего украинского оператора Галину Хатчинс во время съемки фильма "Ржавчина", и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид обвиняют в непреднамеренном убийстве. Об этом пишет CNN.

Напомним, что инцидент, в результате которого погибла Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соус, произошел 21 октября 2021 года на съемочной площадке. Во время съемок одной из сцен фильма Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Один из шаров попал в 42-летнюю Галины Хатчинс. Ее доставили вертолетом в госпиталь Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали смерть женщины.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

64-летний американский актер утверждал, что не знал, что пистолет, из которого он стрелял на съемочной площадке, содержит боевые патроны. Адвокат Болдуина назвал решение прокуратуры об обвинении "ужасной судебной ошибкой".

"Это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и является ужасной судебной ошибкой. У мистера Болдвина не было оснований полагать, что боевой шар был в пистолете или где-то на съемочной площадке", – сказал адвокат Люк Никас.

Также правозащитник отметил, что актер полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в пистолете нет боевых патронов.

"Мы будем бороться с этими обвинениями и победим", — подчеркнул адвокат актера.

В свою очередь адвокат Ханны Гутьеррес-Рид сказал, что он верит в то, что присяжные признают его клиентку невиновной.

"Мы ожидали обвинений, но они совершенно неправильны в отношении Ханны. Мы ожидаем, что присяжные признают ее невиновной, ведь она не совершала умышленного убийства", – заявил адвокат Джейсон Боулз.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Halyna Hutchins/Instagram

Также Фокус писал, что в октябре прошлого года стало известно, что Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс.