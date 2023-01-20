Алека Болдвіна судитимуть за ненавмисне вбивство українки

Восени 2021 року під час нещасного випадку актор застрелив українського оператора.

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Голлівудського актора Алека Болдвіна, який застрелив українську операторку Галину Хатчінс під час зйомки фільму "Іржа", і зброярку Ханну Гутьєррес-Рід звинувачують у ненавмисному вбивстві. Про це пише CNN.

Нагадаємо, що інцидент, внаслідок якого загинула Галина Хатчінс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику. Під час зйомок однієї зі сцен фільму Болдвін стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль потрапила до 42-річної Галини Хатчінс. Її доправили гелікоптером до шпиталю Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували смерть жінки.

[ + – ] Галина Хатчінс Фото: Instagram halynahutchins

64-річний американський актор стверджував, що не знав, що пістолет, з якого він стріляв на знімальному майданчику, містить бойові набої. Адвокат Болдвіна назвав рішення прокуратури про звинувачення "жахливою судовою помилкою".

"Це рішення спотворює трагічну смерть Галини Хатчінс і є жахливою судовою помилкою. Містер Болдвін не мав підстав думати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику", — сказав адвокат Люк Нікас.

Також правозахисник зазначив, що актор покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що у пістолеті немає бойових набоїв.

"Ми боротимемося з цими звинуваченнями і переможемо", — наголосив адвокат актора.

У свою чергу, адвокат Ханни Гутьєррес-Рід сказав, що він вірить у те, що присяжні визнають його клієнтку невинною.

"Ми очікували звинувачень, але вони абсолютно неправильні щодо Ханни. Ми очікуємо, що присяжні визнають її невинною, адже вона не робила умисного вбивства", — заявив адвокат Джейсон Боулз.

[ + – ] Галина Хатчінс Фото: Halyna Hutchins/Instagram

Також Фокус писав, що у жовтні минулого року стало відомо, що Алек Болдвін досяг мирної угоди з родиною вбитої української операторки Галини Хатчінс.