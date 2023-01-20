Зірка "Чорнокнижника" Джуліан Сендз зник у горах Каліфорнії: актора шукають уже тиждень

До пошуків актора, які продовжуються з 13 січня, приєдналися троє його дітей.

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У Південній Каліфорнії вже тиждень тривають пошуки 65-річного британського актора Джуліана Сендза, відомого за ролями у фільмах "Чорнокнижник" та "Покидаючи Лас-Вегас". Він вирушив на гору Болді у районі гірського хребта Сан-Габріель. Це популярний, але небезпечний маршрут у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail. Тільки за останні тижні там загинули два туристи.

13 січня Сендз вирушив у гори та перестав виходити на зв'язок. Першою на сполох забила його родина. Поліція знайшла засніжений автомобіль Сендза неподалік маршруту, проте про те, що трапилося із самим актором, невідомо. Спроби пошуково-рятувальних робіт спочатку були зірвані через небезпечні умови, коли у вихідні в цьому районі обвалився сильний снігопад.

За інформацією поліції, телефон знаменитості працював ще дві доби після того, як він пішов.

[ + – ] Телефон актора був активний до 15 січня, потім зв'язок обірвався Фото: Getty

"15 січня 2023 року дзвінки показали, що Сендз прямує в район гори Болді. Були здійснені додаткові дзвінки від оператора стільникового зв'язку, але вони не увінчалися успіхом через відсутність стільникового зв'язку і, швидше за все, збою живлення стільникового телефону. Відкладений пінг через операційну систему Apple iPhone Сендса від 14 січня 2023 року надав можливе місце розташування на одній зі стежок, що ведуть до вершини гори Болді, який був перевірений наземними пошуковими системами і з вертольота. Наземні та повітряні пошуковики не змогли знайти в цьому районі жодних доказів, які допомогли б знайти містера Сендза. Через ризик сходу лавин і стану стежки наземні бригади були зняті з гори в суботу ввечері. Проте пошуки продовжуються за допомогою вертольотів і дронів, коли дозволяє погода. Додаткові наземні пошуки будуть заплановані, коли погода покращиться, і це буде безпечно наших рятувальників", — заявив журналістам представник департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

До пошуків батька приєдналися його діти Генрі, Наталія та Імоджен. 37-річний Генрі — досвідчений мандрівник, і він пройшов маршрут Сендза, перш ніж перервати місію через погіршення погоди.

Невідомо, чи взяв актор із собою в гори намет, але джерело, близьке до сім'ї, сказало, що він був би "добре споряджений" для денного походу.

Джуліан Сендз знявся більш ніж у 150 картинах. Серед останніх робіт — серіали "24 години", "Декстер", "Готем". Його можна побачити у фільмах "Тринадцять друзів Оушена", "Поля смерті", "Експромт". Його партнеркою була Гелена Бонем Картер, з якою він зіграв у мелодрамі "Кімната з виглядом".

[ + – ] Сендз прославився після появи у фільмі "Чорнокнижник"

Тим часом, в американському шоу-бізнесі назріває ще один гучний судовий процес. Алека Болдвіна судитимуть за вбивство операторки з України Галини Гатчінс.