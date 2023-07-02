2 июля 2023 года: Иуды, брата Господня — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя вредить пчелам и продавать мед.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Иуды Иаковлева, брата Господня. Сначала он не верил в божественную сущность Иисуса. Их отец Иосиф когда-то раздавал детям свои земли, и хотел часть отдать Иисусу, хотя тот не был рожден Девой Марией от него. Вследствие этого братья противились, только один Иаков согласился делить свою долю с Христом. Он был также первым, кто поверил, что Иисус является Сыном Божьим. Впоследствии Иуда также принял это и стал одним из 12 апостолов. Однако он всегда помнил свою вину и сильно стыдился ее, поэтому часто называл себя Яковом в своих посланиях. После восхождения Христа Иуда отправился по миру, чтобы проповедовать Слово Божие. В 80-м году его казнили в Армении, распяв на кресте, а затем пронзив его тело стрелами.
Что нельзя делать 2 июля:
- убивать или как-то вредить пчелам, продавать мед;
- покупать что-то после заката солнца;
- убирать паутину в доме.
Народные приметы и поверья:
- пчелы опыляют растения — к хорошему урожаю;
- вечерняя радуга — погода улучшиться;
- дождь после полудня – завтра будет ясно.
День ангела празднуют:
Иван, Мария.
Родились в этот день:
1877 год — Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946);
1986 год — Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель;
1990 год — Марго Робби, австралийская актриса.
Также в этот день:
1954 год — начала работу Международная организация телевидения (Евровидение);
2011 год — Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.