2 июля 2023 года: Иуды, брата Господня — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя вредить пчелам и продавать мед.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Иуды Иаковлева, брата Господня. Сначала он не верил в божественную сущность Иисуса. Их отец Иосиф когда-то раздавал детям свои земли, и хотел часть отдать Иисусу, хотя тот не был рожден Девой Марией от него. Вследствие этого братья противились, только один Иаков согласился делить свою долю с Христом. Он был также первым, кто поверил, что Иисус является Сыном Божьим. Впоследствии Иуда также принял это и стал одним из 12 апостолов. Однако он всегда помнил свою вину и сильно стыдился ее, поэтому часто называл себя Яковом в своих посланиях. После восхождения Христа Иуда отправился по миру, чтобы проповедовать Слово Божие. В 80-м году его казнили в Армении, распяв на кресте, а затем пронзив его тело стрелами.

Что нельзя делать 2 июля:

убивать или как-то вредить пчелам, продавать мед;

покупать что-то после заката солнца;

убирать паутину в доме.

Народные приметы и поверья:

пчелы опыляют растения — к хорошему урожаю;

вечерняя радуга — погода улучшиться;

дождь после полудня – завтра будет ясно.

День ангела празднуют:

Иван, Мария.

Родились в этот день:

1877 год — Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946);

1986 год — Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель;

1990 год — Марго Робби, австралийская актриса.

Также в этот день:

1954 год — начала работу Международная организация телевидения (Евровидение);

2011 год — Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.