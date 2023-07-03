Беременная Рианна продемонстрировала животик в мини-юбке и топе (фото)

Выходы звезды в откровенных нарядах показывают ее уверенность и радость от скорого появления второго ребенка.

Related video

35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна была замечена наслаждающейся молочным коктейлем возле виллы во время посещения своего родного Барбадоса. Об этом пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Обладательница Грэмми была сфотографирована босиком на карибском острове, позируя со сладким лакомством в руке. Артистка выбрала повседневный черный укороченный топ и расстегнутую джинсовую мини-юбку, которая демонстрировала ее растущий животик. Рианна надела соломенную шляпу, накрасила губы красной помадой и завершила образ бриллиантовым колье и соответствующим браслетом.

Напомним, A$AP Rocky назвал Рианну своей "женой", выступая на вечеринке Spotify Beach. Во время своего второго сета музыкант сказал: "Я хотел бы посвятить эту песню моей прекрасной жене в чертовом здании!"

Ни Рианна, ни представитель репера еще не подтвердили, что пара поженилась. Когда в мае 2022 года в последний раз появились слухи об их помолвке, Рианна очень дерзко ответила папарацци, которые спросили ее о кольце с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Также Фокус писал, что Рианна и A$AP Rocky показали свои чувства на публике.