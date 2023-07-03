Вагітна Ріанна продемонструвала животик у мініспідниці та топі (фото)

Виходи зірки у відвертих вбраннях показують її впевненість і радість від скорої появи другої дитини.

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35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна була помічена з молочним коктейлем біля вілли під час відвідування свого рідного Барбадосу. Про це пише PageSix.

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Володарка Греммі була сфотографована босоніж на карибському острові, позуючи з солодкими ласощами в руці. Артистка обрала повсякденний чорний укорочений топ і розстебнуту джинсову мініспідницю, яка демонструвала її живіт, що росте. Ріанна одягла солом'яний капелюх, нафарбувала губи червоною помадою і завершила образ діамантовим кольє та відповідним браслетом.

Нагадаємо, A$AP Rocky назвав Ріанну своєю "дружиною", виступаючи на вечірці Spotify Beach. Під час свого другого сету музикант сказав: "Я хотів би присвятити цю пісню моїй прекрасній дружині в чортовій будівлі!"

Ні Ріанна, ні представник репера ще не підтвердили, що пара одружилася. Коли в травні 2022 року востаннє з'явилися чутки про їхні заручини, Ріанна дуже зухвало відповіла папараці, які запитали її про каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.

Також Фокус писав, що Ріанна і A$AP Rocky показали свої почуття на публіці.