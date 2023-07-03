Белла Торн была замечена с женихом на свидании в Италии (фото)

Накануне Торн дебютировала в качестве режиссера на кинофестивале в Таормине.

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25-летняя американская актриса и модель Белла Торн была замечена на романтическом свидании со своих женихом в Таормине, Италия. Об этом пишет People.

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Модель "OnlyFans" выглядела сенсационно в черном мини-платье с пикантным вырезом, когда она наслаждалась свиданием со своим возлюбленным, предпринимателем и продюсером Марком Эммсом. Она дополнила ансамбль кроссовками с анималистическим принтом и маленькой розовой сумочкой. Марк выбрал также образ total black.

В тот же вечер Торн был сфотографирована на афтепати премьеры "The Absence of Eden" в том же наряде.

Белла Торн Фото: Getty Images

Белла представила свой собственный фильм "Раскрась ее в красный цвет" на 69-м кинофестивале в Таормине в качестве своего режиссерского короткометражного дебюта. Фильм основан на оригинальном сценарии, который Торн также написала и снялась в нем. Согласно заявлению для прессы, полученном Variety, он демонстрирует "бескомпромиссное повествование, одновременно болезненное и красивое, исследующее путь женщин".

Напомним, месяц назад Белла Торн сообщила в своем Instagram-аккаунте, что сказала заветное "да" своему возлюбленному, предпринимателю и продюсеру Марку Эммсу. Ее новый роман начался через три месяца после того, как она расторгла помолвку с Бенджамином Масколо.

Также Фокус писал, что Белла Торн в облегающем платье появилась на кинофестивале в Италии.