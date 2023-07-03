Леонардо Ди Каприо и Джефф Безос пожертвовали $200 миллионов на защиту лесов Амазонки

Дуэт объединил свои некоммерческие организации и пожертвовал крупную сумму.

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Леонардо Ди Каприо и Джефф Безос в настоящее время участвуют в усилиях по защите жизненно важных районов тропических лесов Амазонки в рамках проекта "Защити нашу планету". Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что две некоммерческие организации вкладывают 200 миллионов долларов — Re:Wild Conservation Ди Каприо и Nature Solutions Безоса — в проект POP Challenge, который "поддержит расширение и управление охраняемыми территориями Бразилии и территориями коренных народов".

Крупное пожертвование будет использовано в течение следующих четырех лет, чтобы помочь Бразилии добиться нулевой вырубки лесов в Амазонии и ускорить переход южноамериканской страны к устойчивой и "зеленой" экономике. Организация также работает с министром окружающей среды Бразилии, министром по делам коренных народов и девятью штатами Амазонии.

"Мы вдохновлены амбициозными целями Бразилии по защите Амазонки, одного из самых важных мест для дикой природы на планете, и очень рады, что можем поддержать эти усилия в рамках проекта "Защитим нашу планету", — сказал 48-летний звезда "Титаника".

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Основная цель — предотвратить дальнейшее уничтожение тропических лесов Амазонки, пообещав отказаться от вырубки лесов на 145 миллионах акров невыделенных общественных земель. Чтобы помочь в этом, будет принято обязательство по улучшению управления существующими охраняемыми территориями и защите прав коренных общин.

Управляющий директор и руководитель Фонда Земли Безоса Кристиан Сампер подчеркнул жизненно важное значение Амазонки в экосистеме.

"Амазонка имеет решающее значение для будущего глобального биоразнообразия и климата, и мы приветствуем обязательство президента Лулы и правительства Бразилии по ее защите", — сказал он.

Джефф Безос Фото: Getty Images

Согласно веб-сайту POP, в широком масштабе задача "Защита нашей планеты" "помогает обеспечить защиту не менее 30 процентов природы — как суши, так и моря — к 2030 году".

"Это не только цель, связанная с цифрами, но и цель, чтобы наша планета навсегда оставалась устойчивым домом как для людей, так и для дикой природы", — объясняет Сампер.

Исследования показывают, что охраняемые территории являются одним из наиболее экономически эффективных способов защиты природы, уязвимых групп населения и климата, если они хорошо управляются и уважают права и потребности коренных народов и местных сообществ.

Программа "Защитим нашу планету" — это крупнейшее в истории частное финансирование сохранения биоразнообразия.

Напомним, ученые рассказали, что произойдет, если вырубить все леса Амазонии.