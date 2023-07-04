Том Круз рассказал о выполнении смертельных трюков (видео)

В новой части "Миссии невыполнимой" актер исполнил самый опасный трюк.

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61-летний голливудский актер Том Круз рассказал о выполнении смертельных трюков в фильмах. Об этом пишет 9Honey Celebrity.

В своем седьмом фильме "Миссия невыполнима" под названием "Расплата мертвых, часть первая" Том выполнил свой самый опасный трюк. Студия Paramount Pictures опубликовала 10-минутное видео о том, как стал возможным трюк, в котором голливудский актер съехал на мотоцикле со скалы в Норвегии.

В ролике видно, как Том срывается с мотоцикла и падает на несколько секунд, прежде чем достать парашют. Том сказал, что во время съемок этой сцены в его голове было очень много мыслей.

"Я думал о производительности, потому что, вы видите меня в начале, я должен действовать, но я также думаю о вертолете, который падает, скорость, с которой я должен двигаться вниз по рампе", — сказал он.

"[Также] чтобы меня не снесло с рампы вертолетом, чтобы я не врезался в беспилотник, который был в конце рампы, чтобы мотоцикл не врезался в меня и не дестабилизировал меня, когда у меня есть несколько секунд, прежде чем я ударюсь о землю, держа свою позицию настолько долго, насколько я могу, потому что, если я открываюсь слишком рано, это не будет выстрелом".

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Круз волновался и молился, чтобы не удариться о склон горы и безопасно приземлиться. Прежде чем взяться за смертельный трюк, актер много тренировался.

Том Круз

Для сцены он практиковался в прыжках с парашютом, а в Англии построили рампу, чтобы он мог сделать несколько сухих заездов. Несмотря на то, что трюк был невероятно опасным, Том не надел шлем во время катания со скалы.

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