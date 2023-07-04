Впервые за 146 лет: в строгий женский дресс-код Уимблдона впервые внесли изменения

Теперь у теннисисток, участвующих в турнире, станет на одну проблему меньше.

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Уимблдонский турнир – одно из главных событий в мире большого тенниса. Он известен своими четкими правилами и давно прописанным очень строгим дресс-кодом, который не менялся на протяжении 146 лет. Однако в 2023 году администрация турнира пошла на уступки игрокам-женщинам, разрешив носить белье темного цвета, сообщает WWD.

Это сделано для того, чтобы уменьшить беспокойство теннисисток во время месячных и не ставить их в неловкое положение перед зрителями в случае непредвиденных ситуаций. Однако трусики и шортики по-прежнему не могут быть длиннее их юбок или теннисных шорт.

Начиная с первого в истории Уимблдонского турнира в 1877 году, игроки должны были носить полностью белую форму. Оттенки не совсем белого или цвета слоновой кости строго запрещены. На вырезе горловины или рукаве допускается только "одна цветная окантовка" длиной не более сантиметра. Когда в 2013 году Роджер Федерер сыграл в кроссовках с оранжевой подошвой, это обернулось скандалом.

Женщинам участвовать в Уимблдоне впервые разрешили в 1884 году. Они не всегда носили короткие юбки для игры в теннис — только в 20-х годах женщины-спортсменки начали отказываться от длинных платьев, заменяя их более короткими подолами.

Теперь спортсменки могут надевать темное белье и не переживать о внештатных ситуациях Фото: AELTC/Jed Leicester

В последние годы легенда тенниса, американская спортсменка Билли Джин Кинг, а также Джуди Мюррей, мать профессионального игрока Энди Мюррея, выступали за изменение правил использования нижнего белья.

"Мы всегда беспокоились, потому что мы все время носили все белое. И то, что вы носите под одеждой, важно для вашего менструального цикла", – объяснила Кинг.

В своем заявлении генеральный директор All England Club Салли Болтон выразила надежду, что новое правило "поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своей игре, устранив потенциальный источник беспокойства".

Нововведение теннисистки встретили с восторгом.

"Думаю, это снимет много стресса у меня и у других девушек в раздевалке, конечно", – прокомментировала решение профессиональная теннисистка из США Коко Гауфф.

"В прошлом году я приняла противозачаточные таблетки, чтобы остановить кровотечение, потому что знала, что мы должны носить белые шорты, и я не хотела смущаться", – призналась британская теннисистка Хизер Уотсон.

Известно, что ранее женщины говорили о проблемах с менструацией во время турнира, а некоторые прибегали к гормональным противозачаточным средствам, чтобы подвинуть сроки начала месячных.

Для зрителей Уимблдона тоже существуют определенные требования в выборе одежды. На трибунах приветствуется деловой стиль. К запрещенным вещам относятся грязные кроссовки, рваные джинсы и шорты для бега.

Особенности дресс-кода Уимблдона

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон – большая поклонница тенниса. Недавно она сыграла в турнир с восьмикратным чемпионом мира в этом виде спорта Роджером Федерером.