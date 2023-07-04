Парижский шик: чем удивила и покорила новая коллекция Chanel (фото, видео)

В коллекцию вошли 48 образов. Она біла посвящена Парижу и парижанкам.

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Модный дом Chanel устроил показ коллекции Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 в парижском Port de la Conférence в рамках Недели моды, сообщает Vogue France. Он был посвящен Парижу и парижанкам. На второй день модной недели модели продефилировали по раскрашенной брусчатке вдоль Сены и на фоне Эйфелевой башни, продемонстрировав самые яркие и актуальные ансамбли будущего сезона.

Эта коллекция посвящена вещам, которые можно носить как днем, так и ночью, предметам одежды, одновременно легким, воздушным и непринужденным. В показе было представлено 48 образов, а открыла шоу муза Chanel Каролин де Мегрэ, одетая в длинное черное двубортное пальто из твида, выглядящее как иллюстраце французского шика.

Манекенщицы являлись воплощением свободных и утонченных парижанок в шляпах-канотье и туфлях в стиле Mary Jane. При создании коллекции модный дом сотрудничал с певицей и актрисой Ванессой Паради и ее истинно французской je-ne-sais-quoi, полной небрежности и непревзойденной элегантности.

Ванесса Паради и ее чувство стиля стали вдохновителями этой коллекции

"Если мы в Париже – а на этот раз мы в самом Париже, на набережной – улица и разноцветная брусчатка требуют одновременно изысканности и простоты. Играть с противоположностями и контрастами, с небрежностью и элегантностью — все равно, что стоять на грани между силой и деликатностью, что в Chanel и называется очарованием", – отметила креативный директор дома Виржини Виар.

Сосредоточившись на контрастах, твидовой сборке, шифоне, кружеве и органзе, Chanel исследовали все грани французского стиля, который продолжает очаровывать весь мир, и все они пронизаны кодами точности и сдержанного шика бренда.

Виар не пожалела сил и времени на то, чтобы создать настоящие произведения искусства. Богатая вышивка пайетками была замечена на шифоновом топе и юбке с легким поясом, а также на простом топе с широкими брюками. Эффектный красный образ дополнили черной собакой, а многие модели несли корзины с цветами. На подиуме эффектно смотрелся домашний твид, пронизанный переливами, длинный приталенный жакет, опрятная юбка до колен. Воздушные юбки сочетались с разномастными топами и длинными шарфами, накинутыми на шею. Некоторые модели носили шарфы на голове, что отправляло зрителей в 70-ые годы прошлого века.

В завершение гостям представили серия струящихся шифоновых образов в нежно-серых и полностью черных тонах. Финальный образ, однако, был свежим современным свадебным дизайном длины миди с фатой, атласными туфлями-лодочками Mary Jane, вырезом с оборками и бантом.

Среди манекенщиц гости показа увидели Анну Эверс в топе с вышивкой и твидовой юбке, Джилл Кортлев, Мону Тугаард, Витторию Черетти, Нору Атталь и Амелию Грей.

Гостей шоу по прибытии в Порт-де-ла-Конференс книготорговец, обосновавшийся на берегу специально для этого случая. Среди прочего он представил книгу о французском натюрморте 17 века. В приглашении на выставку был изображен натюрморт с корзиной с фруктами. Это вдохновение — истинная общая нить, пронизывающая всю коллекцию от-кутюр осень/зима 2023–2024, — можно найти во всех образах в изящной вышивке полевых цветов и фруктов. Последней деталью стала корзинка, неотъемлемая часть парижской женщины 1970-х годов, которая также сопровождает женщину Chanel в этом сезоне.

Среди звезд, которые наблюдали за показом, были Шарлотта Казираги, выглядящая сногсшибательно в цветочном костюме, Анна Муглалис, выбравшая черный тотал-лук, Клеманс Поэзи в ярко-красном, Кариджа Туре, Дженна Коулман, Райли Кио и Маргарет Куэлли.

Отметим, что несмотря на беспорядки в Париже из-за убийства 17-летнего подростка, модный дом не стал отменять свой показ.

Ранее Фокус писал, что Chanel создал уникальную коллекцию украшений, имитирующую твидовую ткань.