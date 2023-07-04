Рианна, Деми Мур и Бейонсе: как суперзвезды сообщали о своей беременности

До эпохи Интернета, Деми снялась в эффектной фотосессии для обложки глянца, а в наше время среди звезд о беременности популярно сообщать на концертах.

Related video

Звезды частенько выставляют свою личную жизнь напоказ. И беременность не исключение. Сообщение о скором пополнении в семье они зачастую обставляют весьма драматично, делая из этого шоу. Одним из первопроходцев стала Деми Мур, которая заявила о своем интересном положении прямо на обложке популярного журнала. Как некоторые из селебрити сообщали о беременности, пишет Daily Mail.

Одной из последних звезд, кто заявил о том, что ждет ребенка, стала Рианна. И она сделала это прямо на долгожданном концерте. Но эта идея была не нова.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кортни Кардашьян с плакатом

Кортни Кардашьян ошеломила поклонников, когда объявила о своей беременности от Трэвиса Баркера на концерте его группы Blink-182.

Кортни Кардашьян с плакатом Фото: Скриншот

44-летняя телезвезда сообщила новости о своем ребенке в начале этого месяца, подняв табличку с надписью "Трэвис, я беременна!" пока она стояла в толпе на его шоу в Лос-Анджелесе.

Объявление было вдохновлено музыкальным видео Blink-182 на их хит 1999 года All The Small Things, в котором женщина в бикини объявляет о своей беременности, держа табличку на шоу.

Рианна на концерте

Рианна и A$AP Rocky хорошо разбираются в том, как надо сообщать важные новости. О первой беременности певица сообщила внезапно, появившись на улицах Нью-Йорка в открытом розовом пуховике Chanel, демонстрируя свой живот.

Вторую беременность она долго держала в секрете, пока не выступила между таймами "Супербоула 2023" в феврале.

Выступление Рианны на Супербоуле Фото: Getty

Выйдя на сцену впервые с 2018 года, Рианна появилась в красном комбинезоне Loewe, застегнутом на молнию и пуховом пальто Alaia.

35-летняя певица полностью ошеломила поклонников, поскольку она использовала свое долгожданное возвращение, чтобы также подтвердить новости о своем ребенке.

Бейонсе на концерте

Бейонсе рассказала о своей второй беременности в культовой фотосессии в нижнем белье в 2017 году, которая вызвала огромный ажиотаж, когда она поделилась снимком в Instagram.

То самое фото Бейонсе

Еще больше она удивила своих поклонников, когда подтвердила, что ждет двойню от своего мужа Jay-Z после того, как в 2012 году у них родился первый ребенок Блю Айви.

Снимок в цветах певица сопроводила подписью "Мы хотели бы поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены дважды".

Пост быстро привлек огромное внимание в социальных сетях и стал одним из самых культовых откровений о беременности.

А о первой беременности Бейонсе сообщила не менее эффектно: на концерте в 2011 году. Она, исполняя свой хит Love On Top на церемонии вручения наград Video Music Awards 2011 (VMA), расстегнула пиджак и показала округлившийся живот.

Выступление Бейонсе

Она подтвердила новость о своем ребенке, сказав: "Я хочу, чтобы вы почувствовали любовь, которая растет во мне".

Деми Мур на обложке

Деми Мур в 1991 году задала тон, снявшись совершенно обнаженной и беременной второй дочкой Скаут для августовского номера Vanity Fair.

Та самая обложка с Деми Мур

Снимок Энни Лейбовиц стал культовым, кое-где подвергся цензуре, но запустил моду на фотосессии беременных, вдохновив других звезд позировать обнаженными во время беременности.

Примеру Деми последовали Мэрайя Кэри, Бритни Спирс, Серена Уильямс и Синди Кроуфорд.

После актриса рассказала о культовой фотосессии, признав, что изначально она предназначалась для личного фотоальбома, а не для обложки журнала.

Выступая на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном в 2019 году, Деми поделилась: "Это было то, что они сделали для меня и моей семьи. Я сказала, что было бы удивительно, если бы у них хватило смелости поместить меня на обложку. Они перезвонили и сказали, что хотели бы это сделать. Я думаю, это был важный момент… который изменил наше отношение к беременным женщинам", — добавила она.

Карли Клосс на красной дорожке

Концерты, обложки и личные сообщения в соцсетях. Карли Клосс сделала модными еще и красные дорожки. Она сообщила о своей беременности, появившись в гламурном черном платье на Met Gala.

Карли Клосс на Met Gala

Она выглядела невероятно в обтягивающем наряде, которые не скрывал ее живот. На красной дорожке к Карли присоединился ее муж-бизнесмен Джошуа Кушнер, 37 лет, который с любовью смотрел на нее, когда они позировали для фотографий.

Первенец пары родился в марте 2021 года. Сейчас сыну модели Леви два года.

Серена Уильямс на красной дорожке

Примеру Карли Клосс в этом году последовала теннисная звезда Серена Уильямс. Она сообщила о второй беременности на Met Gala, надев обтягивающее платье.

Серена Уильямс и Алексис Оганян на Met Gala Фото: Getty Images

41-летняя теннисистка сообщила, что ждет второго ребенка от своего мужа Алексиса Оганяна, когда они вместе появились на звездном мероприятии.

После Серена написала в Instagram небольшой пост, в котором рассказала о том, как взволнована второй беременностью.

Дженнифер Лопес на концерте

Дженнифер Лопес подтвердила, что беременна на сцене во время своего концерта в Майами в рамках своего тура El Cantante в 2007 году.

Джей Ло и Марк Энтони на концерте

Певица объявила, что ждет первого ребенка от своего тогдашнего мужа Марка Энтони в самый последний вечер своего тура.

Когда Марк присоединился к ней на сцене, они сказали, что приберегли новость на последний вечер специально.

"Марк и я ждем ребенка! Мы не хотели ничего говорить раньше, потому что не хотели отвлекаться от тура. Это особое время в нашей жизни. И мы ждали последнего шоу, чтобы рассказать вам", — добавила Джениифер, а потом Марк поцеловал ее живот.

Несколько месяцев спустя, в феврале 2008 года, Дженнифер родила близнецов Макса и Эмме Мунис, которым сейчас 15 лет.

Кайли Дженнер в Instagram

Кайли собрала рекордное количество лайков, сообщив уже не о беременности, а о рождении дочки Сторми в феврале 2018 года.

То самое фото Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Снимок, на котором она сжимает ручку младенца, собрало более 13,6 миллионов лайков к полудню того дня.

Кэти Перри в клипе

Кэти Перри и Орландо Блум предпочли хранить новость о беременности в секрете. И Кэти рассказала о том, что ждет первенца в очаровательном клипе на песню Never Worn White, который был выпущен в марте 2020 года.

Дождавшись конца видео, чтобы подтвердить новости, Кэти в финале баюкала свой живот в гламурном белом платье.

Клип Кэти Перри

После того, как видео было выпущено, Кэти отправилась в Твиттер, чтобы рассказать о своем положении, признав, что ей приятно больше не держать это в секрете.

Кэти и Орландо, которые начали встречаться в 2016 году, а позже обручились в 2019 году, позже приветствовали свою дочь Дейзи Дав Блум в августе 2020 года.

Карди Би на телешоу

Cardi B объявила, что ждет ребенка от партнера Offset во время своего выступления на шоу Saturday Night Live в прямом эфире в 2018 году.

Выступление Карди Би

Певица дебютировала со своей песней Be Careful в белом платье с рюшами, которое обтягивало ее живот.

После того как она так долго держала беременность в секрете, она сказала, уходя со сцены: "Наконец-то я свободна".

О второй беременности она сообщила на сцене в 2021 году.

Напомним, о поле своего будущего ребенка Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сообщили с помощью барабанной установки.