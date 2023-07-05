5 июля 2023 года: Евсеев день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела до вечера и поддаваться соблазнам.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Евсевия Самосатского. Он был подвергнут пыткам за свою веру, но вошел в историю как мученик, который простил свою убийцу. Когда-то Евсевий прибыл в город Долихины, где жили преимущественно арианцы. Одна из женщин бросила на голову Евсевия черепицу, пробившую его череп. Умирая, он попросил, чтобы женщину простили и не пытали.
Что нельзя делать 5 июля:
- начинать новые дела до вечера, ведь они не будут успешными;
- поддаваться соблазнам;
- приглашать к себе гостей;
- таить обид на кого-то.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — ждите большой урожай хлебов;
- вечерння роса к ясному дню завтра;
- на камнях появляется влага – к дождю.
День ангела празднуют:
Геннадий, Василий, Григорий, Гаврило, Федор, Ульяна.
Родились в этот день:
1997 год — украинский общественный деятель, журналист, участник русско-украинской войны Роман Ратушный.
Также в этот день:
1439 год — на Флорентийском соборе митрополит Киевский с греческим архиепископом подписывают церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы;
1841 год — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство;
1941 год — в Кракове немецкая полиция арестовала и депортировала в Берлин проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеру;
1946 год — впервые показали людям купальник-бикини;
1965 год — в г. Киеве начинают строительство нового жилого массива Оболонь;
1985 год — Сергей Бубка побеждает на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см;
2014 год — украинские войска освобождают город Краматорск и город Славянск от боевиков "ДНР".