Синтия Никсон рассказала о вырезанных откровенных сценах в сериале "Секс в большом городе"

Звезда вспомнила съемки с детективом в третьем сезоне картины.

Related video

57-летняя американская актриса Синтия Никсон рассказала об откровенных сценах, которые вырезали из сериала "Секс в большом городе".

Во время выступления в шоу "Watch What Happens Live" с Энди Коэном звезда культовой картины рассказала, что ее героиня Миранда Хоббс снялась в сцене секса, однако ее вырезали из третьего сезона "Секса в большом городе".

"Была ли какая-то сюжетная линия в первые годы, которую вырезали, и вы хотели бы остаться в ней?" — спросил ведущий.

"Миранда встречалась с очень горячим детективом, которого она очень пугала и считала, что он действительно не в ее кругу, поэтому она очень напилась", — рассказала Никсон.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Синтия Никсон

"Они не вырезали этот сюжет, но они вырезали сцену секса, где она действительно очень пьяна, а потом вырвала на него", — призналась актриса.

Сюжет, о котором идет речь, разворачивается в третьем сезоне. В эпизоде Хоббс встречается с мужчиной по имени Стивенс (Тимоти Гиббс), поскольку он расследовал дело об ограблении Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер.

Синтия Никсон Фото: Скриншот

Напомним, Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение в продолжение "Секса в большом городе".

Также Фокус писал о том, стоит ли смотреть новый сезон сиквела "И просто так".