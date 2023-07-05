Шампанское за миллион: сын королевы Камиллы рассказал, что едят и пьют самые богатые люди на планете

Том Паркер-Боулз – известный кулинарный и ресторанный критик, а также автор книг по истории и он точно знает, как наслаждаются жизнью богачи

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Известно, что дети королевы Камиллы от ее первого мужа Эндрю, построили вполне успешную карьеру, хоть и не слишком часто появляются в светской хронике. Ее дочь Лора стала куратором искусства, а сын Том – успешным писателем и известным ресторанным критиком. Так что о еде Том знает все. И он рассказал, где предпочитают обедать самые богатые люди мира и какие у них кулинарные предпочтения. И да, шампанское за миллион долларов существует. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Тома, даже если ты очень богат, то не застрахован от отвратительной еды. Например, на частных самолетах кормят так себе.

"Питание на частных самолетах чертовски отвратительно. Вы платите почти 50 штук за перелет в Нью-Йорк, а они подают жалкие сэндвичи и ужасные канапе", — отмечает Том. Так что многие богачи заказывают на борт еду на вынос в эксклюзивных ресторанах вроде Zuma и Nobu, но не брезгуют McDonald's и KFC.

Очень богатые люди, или 0,1% всего населения планеты, отмечают инсайдеры, не совсем такие, как обычные люди.

"Они существуют не просто в другом мире, а в совершенно другой солнечной системе. Все эти деньги служат изоляцией от реального мира, буфером от унылой повседневной рутины", — говорит источник. И пока СМИ трубят о кризисе, сверхбогачи чувствуют себя отлично.

Вечеринка в ресторане Baccchanalia в Лондоне Фото: Instagram Bacchanalia Mayfair Вечеринка в ресторане Baccchanalia в Лондоне Фото: Instagram Bacchanalia Mayfair

Огромные люксы (стоимостью более 10 000 фунтов стерлингов за ночь) в отелях Claridge's, Rosewood и The Londoner никогда не были так переполнены.

Также, как и дорогие рестораны. Но богачи сейчас "страдают" от того, что нарушены поставки белужьей икры. Причина: война в Украине. Россия, главный поставщик черной икры, сейчас "персона нон-грата".

Эксклюзивный ресторан Baccchanalia в Лондоне

Так, инсайдеры сообщили, что достали 66 кг икры Beluga (около 5000 фунтов стерлингов за килограмм) для частного клиента, в то время престижные эксклюзивные клубы вынуждены ждать месяцами.

Великобритания теперь также является столицей частных самолетов Европы: самолет взлетает каждые шесть минут. Вылетают они обычно из Фарнборо в Хэмпшире.

На борту предлагают отведать икру Strottarga Bianco из сибирского осетра-альбиноса, которая стоит почти 90 000 фунтов стерлингов за килограмм и поставляется с хлопьями съедобного 22-каратного золота.

Отличным дополнением к этой икре будет бутылка шампанского Brut Goût de Diamants Chapuy с этикеткой из 18-каратного белого золота и 19-каратным бриллиантом, прикрепленным к центру этикетки. Стоимость бутылки – миллион долларов.

Шампанское Brut Goût de Diamants Chapuy с этикеткой из 18-каратного белого золота и 19-каратным бриллиантом Фото: Скриншот

Но если вы не пьете спиртное, то вам предложат бутылку минеральной воды Ô Amazon, сделанной из отфильтрованного влажного воздуха Амазонки за 80 фунтов стерлингов.

А после того, как вы съели сашими из желтохвоста Nobu New Style и стейк Zuma Honetsuki wagyu (всего 298 фунтов стерлингов), возможно вам захочется кусочек шоколада.

To'ak Masters Series Enriquestuardo созревал в течение восьми лет и его стоимость 380 фунтов стерлингов за 50 г.

Но когда богачи вылетели из Великобритании, они могут приземлиться в любой точке земного шара. К слову, это хорошо продемонстрировано в сериале "Наследники".

Если богачи оказались на Ибице, то клуб Hï, который описывают, как "самый технологически продвинутый клуб на планете", берет 50 000 фунтов стерлингов за лучший стол.

Клуб Hï на Ибице Фото: Town & Country Magazine

Но в наши дни забудьте о бутылках Dom Pérignon, сопровождаемых бенгальскими огнями и мелодией из "Звездных войн", которых несут к столикам в дорогих, но общественных ночных клубах, таких как Les Caves du Roy в Сен-Тропе.

Сейчас богачи могут быть состоятельней, чем когда-либо, но все дело в скрытом богатстве или, как выразилась одна газета, в "незаметном потреблении". Богачи по-прежнему активно тратя деньги, но за плотно закрытыми дверями.

Ресторан 5 Hertford Street, где лист ожидания длится годами Фото: Town & Country Magazine

"Частные самолеты и суперяхты не только обеспечивают безопасность и конфиденциальность, но и позволяют вам предаваться всевозможным излишествам, вдали от внимания средств массовой информации", — говорит сотрудник одной из ведущих консьерж-служб.

Потому что на этом уровне богатства весь мир — это ваш магазинчик на углу. Ящики Pétrus 1982 года (одна бутылка Hedonism Wines продается за 7 980 фунтов стерлингов) и бутылки виски Yamazaki 55-летней выдержки (одна недавно была продана за 620 000 фунтов стерлингов).

Белые трюфели могут стоить до 20 фунтов стерлингов за грамм, а ножка самого лучшего хамона Ibérico de Bellota, приготовленного из свиней, которых кормят желудями, стоит около 3600 фунтов стерлингов.

"Чего нельзя купить за деньги, так это доступ. Большинство наших членов хотят присоединиться к эксклюзивным клубам, но не важно, сколько у тебя денег. Чтобы пройти через эти позолоченные двери, вы должны пройти проверку в комитете", — отмечает консьерж.

И эти комитеты (состав которых держатся в строжайшей тайне) действительно очень разборчивы. "Мы ищем подходящих людей. Люди, которые нам нравятся, которые будут относиться к персоналу с уважением и будут прославлять клуб, а не умалять его славу", — сказал один из клубных инсайдеров.

Принцесса Беатрис на вечеринке в эксклюзивном клубе "Освальд" Фото: Getty Images

Александр Спенсер-Черчилль из Birley Clubs (который владеет клубом Annabel's) стоит за программой Legacy Membership.

После утверждения членом выплачивается разовый взнос в размере до 250 000 фунтов стерлингов за пожизненное членство, в которое входят муж и жена, а также трое детей.

Они не только получают доступ к специальной клубной комнате Legacy Room, но и пользуются услугами консьержа. Это гарантирует лучшие столики в любом ресторане Caprice Holdings, включая The Ivy, Scott's и Harry's Bar.

"Мы определенно опережали время, когда создавали нашу систему. И это невероятная модель, но работать она больше не будет. Участники просто не будут тратить такие деньги на пожизненное членство", — говорит Александр, но отмечает, что в клуб принимают только правильных людей, и богатство тут играет второстепенную роль.

В таких клубах подают бордоские вина – Châteaux Lafite Rothschild, Latour, Margaux и Haut-Brion, получившие статус Premier Cru в 1855 году, и Mouton, добавленный в 1973 году.

Но вина наливают в графин, чтобы скрыть от завистливых посторонних глаз бутылку, отмечают инсайдеры.

Впрочем, "правильные" люди не всегда ведут себя правильно.

"Они считают, что если они платят, то смогут делать все, что захотят. И что, оказавшись здесь, они могут вести себя как животные. Я не могу передать вам состояния, в которых они оставляют комнаты. Они приезжают со своими "племянницами" и тратят все свои деньги на секс и наркотики", — отмечает один из консьержей закрытого клуба.

Однако в эксклюзивных ресторанах Лондона, богачи тратят деньги на очень эксклюзивное угощение.

Например, Zafferano, лондонский ресторан, отмеченный звездой Мишлен, заплатил за один белый трюфель 28 тысяч фунтов, но гриб забыли в холодильнике, где он сгнил. 86 177 фунтов стерлингов заплатили за бутылку односолодового виски The Macallan Highland в 2022 году.

Эксклюзивный ресторан Zafferano

Отпуск богачи проводят на Ибице, на Юге Франции, на побережье Амальфи.

Самый престижный пляжный ресторан Casa Jondal предлагает эксклюзивные блюда от лучших поваров. Столик забронировать невозможно, а обед обойдется в 5000 евро. Но кого волнует эта сумма, когда завсегдатаи ресторана тратят 300 000 евро в неделю на виллу, расположенную на собственном частном острове.

Престижный пляжный ресторан Casa Jondal

В ресторане могут разместиться всего 18 человек, а персонал состоит из 23 человек, но за еду, напитки и чаевые придется заплатить еще 100 000 евро. Повара прилетают из Лондона, Парижа и Рима.

Но, как сообщают инсайдеры, есть одна проблема, которая мучает сверхбогатых, — тревога о статусе.

У них могут быть сотни миллионов в банке, погреб, полный первосортных вин, коллекция произведений искусства, соперничающая с галереей Лувром, и самолет с собственной двуспальной кроватью. Но они по-прежнему живут в постоянном страхе быть обойденными.

Часные самолеты в летнем лагере миллиардером Сан-Вэлли Фото: Getty Images

Кем-то с более длинной яхтой, более быстрым самолетом, большим частным островом.

"Несмотря на все эти деньги, они никогда не бывают по-настоящему счастливы. Ведь где-то всегда есть тот, кому можно позавидовать", — отмечает инсайдер.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как снимают сериалы про миллиардеров. "Белый лотос", "Наследники" и подобные проекты дают возможность ознакомиться с жизнью богачей.