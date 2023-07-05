Свекровь Бейонсе вышла замуж за давнюю подругу

Мать рэпера Jay-Z, Глория Картер, заключила брак со своей партнершей Роксане Уилтшир.

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Свекровь Бейонсе и мать рэпера Джей Зи заключила брак со своей давней подругой. Рэпер еще в 2017 году рассказал в ​​треке Smile, как его мать призналась ему, что является лесбиянкой. Об этом пишет People.

Матриарх семьи Картеров связала себя узами брака со своей давней партнершей Роксаной Уилтшир на церемонии, которая состоялась в районе Трайбека в Нью-Йорке в минувшие выходные.

На празднике присутствовали друзья пары и семья, в том числе сам Джей Зи, его жена, Бейонсе и другие знаменитости, такие как Келли Роуленд, Тина Ноулз-Лоусон, Тайлер Перри и Робин Робертс.

Глория Картер и Роксана Уилтшир Фото: Getty Images

Бейонсе продемонстрировала свой образ для праздника в посте в Instagram. Для торжества она выбрала ансамбль персикового цвета, состоящий из корсетного боди Dolce & Gabbana и подходящей юбки. Она дополнила образ жакетом с перьями, кружевной сумочкой и парой солнцезащитных очков.

Бейонсе на свадьбе свекрови

Ее дочь Блю Айви на свадьбу бабушки пришла в шелковое платье зеленого цвета.

Ранее рэпер рассказывал, что очень гордится своей матерью.

Джей Зи с матерью Фото: Getty Images

"У мамы было четверо детей, но она лесбиянка. Ей пришлось притворяться. Позор для общества и боль были слишком сильны, чтобы их вынести", — говорил Джей Зи.

Во время появления в сериале Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении" на Netflix, муж Бейонсе рассказал, что плакал от счастья, когда его мать призналась ему, что влюбилась.

"Представьте, что вам нужно прожить свою жизнь как кто-то другой, и вы думаете, что защищаете своих детей. Она села передо мной и сказала: "Я думаю, что влюбилась". Я действительно плакал. Я плакал, потому что был так рад за нее, был счастлив, что она свободна", — рассказывал рэпер.

Песня Джей Зи, посвященная его матери

Во время разговора на подкасте D'Usse Friday в 2017 году сама Глория Картер вспомнила момент, когда она рассказала своему сыну о своем романе.

"Я села и призналась ему. Я только начала рассказывать ему, кто я такая. И мой сын на самом деле начал плакать, потом он сказал: "Должно быть, это была ужасная жизнь, Ма". А я подумала: "Моя жизнь никогда не была ужасной. Она была просто другой". Поэтому он захотел написать об этом песню", — рассказала Глория.

Напомним, Jay-Z, настоящее имя которого Шон Кори Картер, родился в Бруклине. Его отец ушел из семьи, когда он был еще ребенком. Шон Картер сначала взял себе псевдоним Jazzy, что позже превратилось в Jay-Z.

Ранее рэпер посетил эксклюзивную вечеринку американского миллиардера Майкла Рубина в Хэмптонсе. И кроме него там были практически все знаменитости, включая Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски, Винни Харлоу и прочих.