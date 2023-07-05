Свекруха Бейонсе вийшла заміж за давню подругу

Мати репера Jay-Z, Глорія Картер, уклала шлюб зі своєю партнеркою Роксаною Вілтшир.

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Свекруха Бейонсе і мати репера Джей Зі уклала шлюб зі своєю давньою подругою. Репер ще 2017 року розповів у треку Smile, як його мати зізналася йому, що є лесбійкою. Про це пише People.

Матріарх сім'ї Картерів пов'язала себе тенетами шлюбу зі своєю давньою партнеркою Роксаною Вілтшир на церемонії, що відбулася в районі Трайбека в Нью-Йорку в минулі вихідні.

На святі були присутні друзі пари і сім'я, зокрема сам Джей Зі, його дружина, Бейонсе та інші знаменитості, такі як Келлі Роуленд, Тіна Ноулз-Лоусон, Тайлер Перрі і Робін Робертс.

Глорія Картер і Роксана Вілтшир Фото: Getty Images

Бейонсе продемонструвала свій образ для свята в пості в Instagram. Для урочистості вона вибрала ансамбль персикового кольору, що складається з корсетного боді Dolce & Gabbana і відповідної спідниці. Вона доповнила образ жакетом з пір'ям, мереживною сумочкою і парою сонцезахисних окулярів.

Бейонсе на весіллі свекрухи

Її дочка Блю Айві на весілля бабусі прийшла в шовковій сукні зеленого кольору.

Раніше репер розповідав, що дуже пишається своєю матір'ю.

Джей Зі з матір'ю Фото: Getty Images

"У мами було четверо дітей, але вона лесбіянка. Їй довелося прикидатися. Ганьба для суспільства і біль були занадто сильні, щоб їх винести", — говорив Джей Зі.

Під час появи в серіалі Девіда Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix, чоловік Бейонсе розповів, що плакав від щастя, коли його мати зізналася йому, що закохалася.

"Уявіть, що вам потрібно прожити своє життя як хтось інший, і ви думаєте, що захищаєте своїх дітей. Вона сіла переді мною і сказала: "Я думаю, що закохалася". Я справді плакав. Я плакав, тому що був так радий за неї, був щасливий, що вона вільна", — розповідав репер.

Пісня Джей Зі, присвячена його матері

Під час розмови на подкасті D'Usse Friday 2017 року сама Глорія Картер згадала момент, коли вона розповіла своєму синові про свій роман.

"Я сіла і зізналася йому. Я тільки почала розповідати йому, хто я така. І мій син насправді почав плакати, потім він сказав: "Мабуть, це було жахливе життя, Ма". А я подумала: "Моє життя ніколи не було жахливим. Воно було просто іншим". Тому він захотів написати про це пісню", — розповіла Глорія.

Нагадаємо, Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Корі Картер, народився в Брукліні. Його батько пішов із сім'ї, коли він був ще дитиною. Шон Картер спочатку взяв собі псевдонім Jazzy, що пізніше перетворилося на Jay-Z.

Раніше репер відвідав ексклюзивну вечірку американського мільярдера Майкла Рубіна в Гемптонсі. І крім нього там були практично всі знаменитості, включно з Дженніфер Лопес, Емілі Ратаковскі, Вінні Гарлоу та іншими.