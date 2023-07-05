Стереотипы о знаках Зодиака: астрологи развенчали мифы

Принято считать, что Весы — обманщики, а Близнецы — двуличные, но так ли все однозначно?

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Стереотип 1: Весы — обманщики и манипуляторы, им нельзя доверять.

Этот стереотип преувеличен, ведь Весы врут не больше других. Они умеют проявлять хитрость, могут быть непревзойденными дипломатами, но это скорей об их коммуникативности и умении повернуть выгоду в свою сторону, но никак не о лживости и подлости.

Стереотип 2: Близнецы — лицемеры и актеры, они ведут двойную жизнь, и верить им нельзя.

Этот стереотип связан с тем, что Близнецы действительно во многом двойственный знак, и то, что им присуще несколько обычно несовместимых характеристик, тоже правда. Но это никак не связано с двуличием и обманами по поводу своей истинной сущности.

Стереотип 3: Козерог — безэмоциональный и скрытный знак, с которым всегда скучно.

Да, Козероги не самый общительный и открытый знак, с этим не поспоришь. Но с ними не скучно, когда они чем-то или кем-то заинтересованы, они с радостью поддержат беседу и проявят свой острый ум и эрудицию. А их подавление эмоций это лишь защитный инструмент. С самым близкими они способны проявлять свою чувственность.

Стереотип 4: Скорпион — вспыльчивый и скандальный знак, который способен на жесткие поступки в порывах гнева.

Скорпион действительно полны эмоций во время ссор или стрессовых ситуаций. Но они никогда не станут провоцировать скандал, устраивать его на ровном месте или подливать масла в огонь, когда дело уже идет к примирению. Скорпионы умеют контролировать свои эмоции, но когда доходит до защиты своих близких, они действительно могут пойти дальше остальных — отсюда и стереотип.

Стереотип 5: Рыбы — отрешенный знак, который живет в своем мире иллюзий.

Рыбы действительно склонны к мечтательности и романтизации жизни. Но их богатая фантазия — не признак того, что они живут в другой реальности. На самом деле, Рыбы способны реалистично оценивать ситуацию и быть скептиками, когда это необходимо.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPear

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