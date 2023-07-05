Стереотипи про знаки Зодіаку: астрологи розвінчали міфи

Вважається, що Терези — вправні брехуни, а Близнюки — лицемірний знак, але чи так все однозначно?

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Стереотип 1: Терези — брехуни та маніпулятори, їм не можна довіряти.

Цей стереотип перебільшений, адже Терези брешуть не більше за інших. Вони вміють проявляти хитрість, можуть бути неперевершеними дипломатами, але це скоріше про їхню комунікативність і вміння повернути вигоду на свій бік, але аж ніяк не про брехливість і підлість.

Стереотип 2: Близнюки — лицеміри й актори, вони ведуть подвійне життя, і вірити їм не можна.

Цей стереотип пов'язаний із тим, що Близнюки справді багато в чому двоїстий знак, і те, що їм притаманно кілька зазвичай несумісних характеристик, теж правда. Але це ніяк не пов'язано з лукавством і обманами з приводу своєї істинної сутності.

Стереотип 3: Козеріг — беземоційний і потайний знак, з яким завжди нудно.

Так, Козероги не найбільш товариський і відкритий знак, з цим не посперечаєшся. Але з ними не нудно, коли вони чимось або кимось зацікавлені, вони з радістю підтримають бесіду та проявлять свій гострий розум та ерудицію. А їхнє придушення емоцій це лише захисний інструмент. З найближчими вони здатні проявляти свою чуттєвість.

Стереотип 4: Скорпіон — запальний і скандальний знак, який здатний на жорсткі вчинки в поривах гніву.

Скорпіон справді сповнені емоцій під час сварок або стресових ситуацій. Але вони ніколи не стануть провокувати скандал, влаштовувати його на рівному місці або підливати масла у вогонь, коли справа вже йде до примирення. Скорпіони вміють контролювати свої емоції, але коли доходить до захисту своїх близьких, вони дійсно можуть піти далі за інших — звідси і стереотип.

Стереотип 5: Риби — відчужений знак, який живе у своєму світі ілюзій.

Риби справді схильні до мрійливості та романтизації життя. Але їхня багата фантазія — не ознака того, що вони живуть в іншій реальності. Насправді Риби здатні реалістично оцінювати ситуацію і бути скептиками, коли це необхідно.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPear

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