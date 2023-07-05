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Стиль жизни

Звезда "Русалочки" Холли Бейли показала стильный купальник на лето 2023

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Фото: Instagram @hallebailey | Холли Бейли

Актриса, прославившаяся тем, что стала первой темнокожей актрисой, сыгравшей русалочку Ариэль, показала трендовый купальник.

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23-летняя американская певица, автор песен и актриса Холли Бейли, которая сыграла диснеевскую принцессу Ариэль, продемонстрировала стильный купальник на лето.

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В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала две фотографии, на которых показала пышные формы и подтянутую фигуру в трендовом белом купальнике. Бейли позировала на балконе с видом на город. Звезда "Русалочки" продемонстрировала свой естественный гладкий цвет лица с помощью легкого макияжа и дополнила свой образ маленькими серебряными серьгами-кольцами. Красавица-брюнетка сделала афрокосы, которые спускались почти до колен.

Восходящая звезда подписала свою публикацию: "Девушка твоей мечты✨".

Холли получила роль Ариэль в ремейке диснеевского мультфильма "Русалочка", премьера которого состоялась в мае. Перезапуск классического мультфильма 1989 года получил неоднозначные отзывы, причем некоторые критики и зрители оценили его как средний или неблагоприятный.

Кроме того, команда фильма долго не могла найти актера на роль принца. Сначала в картину позвали Гарри Стайлза, но тот вежливо отказался. В конце концов на главную мужскую роль взяли начинающего актера Джону Хауэр-Кинга.

Ранее Фокус писал, что Холли Бейли произвела фурор в струящемся платье на премьере "Русалочки".