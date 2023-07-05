Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі показала стильний купальник на літо 2023 року

Акторка, яка прославилася тим, що стала першою темношкірою акторкою, яка зіграла русалоньку Аріель, показала трендовий купальник.

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23-річна американська співачка, авторка пісень та акторка Голлі Бейлі, яка зіграла діснеївську принцесу Аріель, продемонструвала стильний купальник на літо.

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У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала дві світлини, на яких показала пишні форми та підтягнуту фігуру в трендовому білому купальнику. Бейлі позувала на балконі з видом на місто. Зірка "Русалоньки" продемонструвала свій природний гладенький колір обличчя за допомогою легкого макіяжу та доповнила свій образ маленькими срібними сережками-кільцями. Красуня-брюнетка зробила афрокоси, які спускалися майже до колін.

Висхідна зірка підписала свою публікацію: "Дівчина твоєї мрії✨".

Голлі отримала роль Аріель у рімейку діснеївського мультфільму "Русалонька", прем'єра якого відбулася в травні. Перезапуск класичного мультфільму 1989 року отримав неоднозначні відгуки, до того ж деякі критики і глядачі оцінили його як середній або несприятливий.

Крім того, команда фільму довго не могла знайти актора на роль принца. Спочатку в картину покликали Гаррі Стайлза, але той чемно відмовився. Зрештою на головну чоловічу роль взяли актора-початківця Джону Гауер-Кінга.

Раніше Фокус писав, що Голлі Бейлі викликала фурор у струмливій сукні на прем'єрі "Русалочки".