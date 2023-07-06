6 июля 2023 года: мученицы Агриппины — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя грустить и брать деньги взаймы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученицы Агриппины. Девушка была родом из христианской благочестивой семьи. Но она жила во времена императора Валериана, при котором происходили гонения за христианами. Агриппину пытали за ее веру, заковали цепями, пока не появился Ангел и помог ей выбраться. Умерла девушка от полученных ран.

Что нельзя делать 6 июля:

грустить;

брать деньги взаймы;

толковать свои сны.

Народные приметы и поверья:

не поет соловей — пора собирать ячмень;

много росы — щедро уродят огурцы и орехи;

идет дождь — к неурожаю.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина.

Родились в этот день:

1946 год — Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001—2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;

1975 год — 50 Cent (наст. имя Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, продюсер;

1980 год — Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

Также в этот день:

1439 год — подписана Флорентийская уния, заложившая основы создания греко-католической церкви;

1687 год — Исаак Ньютон опубликовал "Philosofiae naturalis principia mathematika", где изложены открытия в области прикладной математики, астрономии и физики;

1785 год — доллар стал национальной валютой США;

1957 год — знакомство Джона Леннона и Пола Маккартни;

1958 год — торжественное открытие Национального экспоцентра Украины ("ВДНХ").