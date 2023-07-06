Принц Гарри впервые вышел в свет со своей дочерью Лилибет (фото)

Заботливый папа держал малышку на руках.

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Принцесса Лилибет была сфотографирована с принцем Гарри на параде в честь Дня независимости в Монтесито, Калифорния. Об этом сообщает PageSix.

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Чтобы выйти на публику и посмотреть с Лилибет Дианой шоу Ассоциации Монтесито, Гарри надел джинсы, зеленую рубашку и дополнил образ бейсболкой и солнцезащитными очками. Девочка выглядела очаровательно в цветочном платье, белых гольфах и красных туфлях. Ее рыжие волосы были заплетены в две милые косички.

Весьма символично, что герцог Сассекский взял с собой двухлетнюю дочь на празднование независимости США от британского правления.

Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

В это время его отец, король Чарльз, готовился к одному из самых важных моментов своего правления: второй коронации в стране, которую его любимый второй сын когда-то называл домом. В сопровождении членов семьи, в том числе родного брата принца Гарри принца Уильяма, король и королева Камилла были удостоены чести на мероприятии в соборе Святого Джайлса.

Напомним, принц Гарри присутствовал только на официальной коронации своего отца, первой в Великобритании за 70 лет, но находился на территории страны всего несколько часов. После этого герцог вернулся в США, чтобы отпраздновать день рождения своего сына Арчи, который пришелся на тот же день.

Также Фокус писал, что король Чарльз ІІІ подарил внучке Лилибет на день рождения.