Джеки Чана раскритиковали за то, что он отрекся от своей дочери-лесбиянки

Этта родилась от внебрачной связи актера с королевой красоты Элейн У Цили.

Related video

69-летний Джеки Чан подвергся критики после того, как трогательное видео из его нового фильма "Поездка" стало вирусным. В нем Джеки плачет, обнимая свою киношную дочь. И сначала фанаты были очень тронуты, пока им не напомнили, что Чан бросил свою дочь Этту, когда она стала встречаться с девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Сцена из фильма "Поездка" изображает Чана, играющего роль отставного каскадера. В одном из эпизодов он плачет, наблюдая за кадрами своих старых фильмов вместе с дочерью. Ее играет актриса Лю Хаоцунь.

В какой-то момент она спрашивает: "Тебе было больно?", а он отвечает: "Очень". Девушка говорит: "Папа, ты потрясающий", и они начали плакать и обниматься.

Тот самый ролик из фильма

Подписчики были растроганы, ведь сюжет фильма во многом перекликается с карьерой Джеки Чана, который начал сниматься в 1962 году. Актер рассказывал, что за свою карьеру получил тысячи травм.

"У меня проломлен череп, трижды перебит нос, был перелом колена, одного плеча и вывих другого, вывих грудины, таза, множественные травмы спины, в том числе с переломом позвонков. О таких мелочах, как выбитые зубы, сломанные пальцы и ребра, я и не говорю", — признавался Джеки Чан в интервью.

"Джеки Чан и его дочь плачут во время просмотра некоторых сцен из его старых фильмов — это самое трогательное, что вы увидите сегодня", — написал один из пользователей. Но когда видео стало вирусным, выяснилось, что семейная жизнь звезды "Часа Пик" далека от экранной идиллии.

Оказалось, что он не общается со своей дочкой-лесбиянкой Эттой У Чжолинь (другой вариант написания ее фамилии Нг Чок Лам). Об этом говорила сама девушка, опубликовав в 2017 году видео со своей девушкой.

Она написала: "Привет, я дочь Джеки Чана, а это моя девушка Энди. Мы были бездомными в течение месяца из-за гомофобных родителей. Мы практически спали под мостом. Я попросила помощи у всех своих друзей. Я попросила всю свою семью о помощи. Все просто продолжают посылать нас в приюты, где, как они знают, нас разделят".

Этта и ее жена Энди Отем Фото: Instagram andiautumn

Далее Энди сказала, что друзья перестали отвечать на ее телефонные звонки. После ситуация наладилась и девушки поженились в 2018 году в Канаде.

Сам Джеки Чан писал о своей дочери Этте в своих мемуарах "Никогда не взрослей", отметив, что не общался с ней из-за ее матери. А потом отметил, что "извинился перед своей женой и сыном Джейси".

Сама Этта в том же году говорила, что Чан никогда не участвовал в ее воспитании.

"Он мой биологический отец, но его нет в моей жизни. Я никогда не буду считать его отцом. Пока со мной моя мать, мне не нужен отец", — говорила Этта.

Напомним, Джеки Чан Женат с 1982 года женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо (Лам Фунгю на кантонском диалекте). У них есть общий сын Чан Цзумин (Джейси Чан), который также стал актером.

Этта родилась от внебрачной связи Джеки с королевой красоты Элейн У Цили. Джеки бросил ее мать в 1999 году, когда узнал о беременности. Позже он признал ребенка, но не общался с ней.

А в интервью заявил, что его роман с Элейн был "моментом страсти". "Я не святой. Я сделал что-то не так. Я сделал то, что сделали многие мужчины в мире. Может быть, это был момент страсти", — рассказывал актер.

Напомним, два года назад, Джеки Чан, который всегда критиковал компартию Китая, внезапно заявил о своей поддержке коммунистов и изъявил стать ее членом.