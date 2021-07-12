Джеки Чан похвалил коммунистов и захотел вступить в Компартию Китая

Звезда Голливуда утверждает, что гордится своим происхождением и видит "величие Коммунистической партии Китая".

Гонконгский киноактер Джеки Чан похвалил деятельность Коммунистической партии Китая и изъявил стать ее членом, пишет издание Global Times.

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Выступая на мероприятии для деятелей киноиндустрии в Пекине, звезда Голливуда рассказал о своем увлечении успехами Восьмой армии Национально-революционной армии, которая была под контролем китайский коммунистов во время войны с Японией.

Джеки Чан заверил, что гордится своим китайским происхождением и заявил, что хочет вступить в Компартию Китая.

"Я вижу величие КПК — она выполнит свои заявления и обещания не за сто лет, а всего за несколько десятилетий", — подчеркнул актер во время мероприятия для деятелей киноиндустрии.

Джеки Чан также рассказал, что его впечатлила храбрость солдат, которые боролись с японской агрессией и выразил уважение Восьмой армии Национально-революционной армии, подконтрольной местным коммунистам во время конфликта с Японией.

Китайские эксперты после заявления Джеки Чана подчеркнули, что слова звезды Голливуда "свидетельствуют об изменении отношения гонконгских элит к месту района в развитии страны и роли КПК в его управлении".

Отметим, что Джеки Чан с 2013 года является членом Народного политического консультативного совета — совещательного органа при Компартии Китая, в который обычно входят известные и богатые жители страны, лояльные власти.

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