Путин и Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем

В совместном заявлении сказано, что документ будет автоматически продлен на последующий пятилетний период.

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи продлили российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, информирует пресс-служба Кремля.

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Переговоры лидеров двух стран проходили в формате видеоконференции.

На сайте Кремля сказано, что российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве будет автоматически продлен на последующий пятилетний период.

"В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. В современном мире серьезное значение имеют такие договоренности — уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", — говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, как заявил глава российского государства, в договоре отсутствуют взаимные с Китаем территориальные претензии и в документе прописана "решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы".

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что "закрепленная Договором идея о китайско-российской дружбе из поколения в поколение отвечает коренным интересам двух стран".

Комментируя экономические связи, Владимир Путин добавил, что с 2001 года, когда был впервые подписан российско-китайский договор о добрососедстве и дружбе, взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос в 14 раз.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин назвал "виновных" в оккупации Крыма в 2014 году. По словам президента РФ, агрессивная политика Евросоюза якобы привела к аннексии украинского полуострова после Революции Достоинства.

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