У спільній заяві сказано, що документ буде автоматично продовжений на наступний п'ятирічний період.

Президент Росії Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін в ході онлайн-зустрічі продовжили російсько-китайський договір про добросусідство, дружбу і співробітництво, інформує прес-служба Кремля.

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Переговори лідерів двох країн проходили в форматі відеоконференції.

На сайті Кремля сказано, що російсько-китайський договір про добросусідство, дружбу і співробітництво буде автоматично продовжений на наступний п'ятирічний період.

"У цьому документі закріплені такі принципові домовленості, як взаємна підтримка в справі захисту державного єдності і територіальної цілісності, відмова від застосування першими ядерної зброї і від взаємного націлювання стратегічних ракет. У сучасному світі серйозне значення мають такі домовленості — повага суверенного права вибору суспільного устрою, шляхи розвитку, невтручання у внутрішні справи", — йдеться в заяві президента РФ Володимира Путіна.

Крім цього, як заявив глава російської держави, в договорі відсутні взаємні з Китаєм територіальні претензії і в документі прописана "рішучість двох країн перетворити спільний кордон в пояс вічного миру і дружби".

Голова КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що "закріплена Договором ідея про китайсько-російську дружбу з покоління в покоління відповідає корінним інтересам двох країн".

Коментуючи економічні зв'язки, Володимир Путін додав, що з 2001 року, коли було вперше підписаний російсько-китайський договір про добросусідство і дружбу, взаємний товарообіг між Росією і Китаєм зріс в 14 разів.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін назвав "винних" в окупації Криму в 2014 році. За словами президента РФ, агресивна політика Євросоюзу нібито привела до анексії українського півострова після Революції Переваги.

Також Фокус розповідав, що Володимир Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни". Глава РФ не розуміє, чому Альянс, створений для протистояння СРСР, існує до цих пір.