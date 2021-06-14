НАТО – рудимент, а о Протасевиче не знал, - что Путин рассказал в интервью NBC

Глава Кремля не понимает, почему Альянс существует до сих пор, если его создавали с целью противостояния СРСР. А к Навальному якобы будут применяться "такие же меры, как и ко всем остальным".

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью американским журналистам накануне саммита с лидером Белого дома Джо Байденом, который состоится 16 июня в Женеве.

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Интервью Путин дал телеканалу NBC, а полная стенограмма на русском языке опубликована на официальном сайте Кремля.

НАТО

Владимир Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны" и добавил, что не понимает, "зачем она существует на сегодняшний день". Он также не видит ничего странного, что Джо Байден перед саммитом в Женеве решил встретиться с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединённых Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", — заявил глава Кремля в общении с журналистом.

Саммит в Женеве 16 июня

По словам президента РФ, его не удивило, что перед запросом о встрече президент США Джо Байден не выдвинул никаких предварительных условий. Он отметил, что отношения между Россией и Штатами "деградировали до самой низкой планки за последние годы".

Путин добавил, что знает, какие вопросы Джо Байден планирует с ним обсудить в рамках саммита в Женеве и готов к переговорам.

"Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России. Мы к этой работе готовы", — подчеркнул он и добавил, что для Москвы главное — "стабильность и предсказуемость в международных делах".

Бывшего президента США Дональда Трампа он назвал "незаурядным и талантливым человеком, а Байдена — "профессионалом", ведь он всю жизнь провел в большой политике.

Алексей Навальный

На вопрос журналиста, давал ли он приказ на уничтожение Алексея Навального, Владимир Путин заявил следующее: "Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое. Второе ‒ я хочу Вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А Вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями".

Владимир Путин также прямо не ответил на вопрос журналиста о том, выйдет ли оппозиционер Алексей Навальный живым из тюрьмы после отбывания срока.

"Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули (Навальный — ред.), будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы", — продолжил он в интервью.

Посадка RyanAir в Минске и задержание Романа Протасевича

По словам Владимира Путина, он заранее не знал, что власти Беларуси планируют принудить самолет RyanAir к аварийной посадке в аэропорту Минска и задержать Романа Протасевича с его девушкой Софией Сапегой.

"Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю", — продолжил Путин, говоря о решении Лукашенко посадить самолет.

Он также задался вопросом, почему СМИ не возьмут интервью у пилота самолета RyanAir, который смог бы рассказать, принуждали ли его совершить аварийную посадку в аэропорту Минска. Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не верить в версию Александра Лукашенко о минировании гражданского самолета.

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после саммита в Женеве. Пресс-служба Белого дома заявила, что Джо Байден после переговоров с Путиным проведет отдельную пресс-конференцию для представителей СМИ.

Также Фокус рассказывал, как Владимир Путин отреагировал на то, что Джо Байден считает его убийцей. Президент России сказал, что политики друг другу "не жених и невеста", и добавил, что привык к выпадам в своей адрес.