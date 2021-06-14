НАТО — рудимент, а про Протасевича не знав, — що Путін розповів в інтерв'ю NBC

Голова Кремля не розуміє, чому Північноатлантичний Альянс існує досі, якщо його створювали з метою протистояння Радянському Союзу. А до Навального нібито будуть застосовуватися "такі ж заходи, як і до всіх інших".

Президент РФ Володимир Путін дав велике інтерв'ю американським журналістам напередодні саміту з лідером Білого дому Джо Байденом, який відбудеться 16 червня в Женеві.

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Інтерв'ю Путін дав телеканалу NBC, а повна стенограма російською мовою опублікована на офіційному сайті Кремля.

НАТО

Володимир Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни" і додав, що не розуміє, "навіщо вона існує на сьогодні". Він також не бачить нічого дивного, що Джо Байден перед самітом у Женеві вирішив зустрітися із союзниками з Північноатлантичного Альянсу.

"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує на сьогодні, не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що вона трансформується, ця організація, тепер уже якось про це забули. Ми виходимо з того, що це військова організація, але це союзники Сполучених Штатів, ну, напевно, час від часу потрібно із союзниками зустрічатися", — заявив голова Кремля в спілкуванні з журналістом.

Саміт у Женеві 16 червня

За словами президента РФ, його не здивувало, що перед запитом про зустріч президент США Джо Байден не висунув ніяких попередніх умов. Він зазначив, що відносини між Росією і Штатами "деградували до найнижчої планки за останні роки".

Путін додав, що знає, які питання Джо Байден планує з ним обговорити в рамках саміту в Женеві і готовий до переговорів.

"Є в нас певні якщо не розбіжності, то різне розуміння, яким темпом і за якими напрямками ми повинні рухатися. Знаємо, що є пріоритетним для американської сторони. Загалом, це процес, який потрібно рухати на професійному рівні: по лінії Міністерства закордонних справ, Держдепу, відповідно, Пентагону і Міністерства оборони Росії. Ми до цієї роботи готові", — підкреслив він і додав, що для Москви головне — "стабільність і передбачуваність у міжнародних справах".

Колишнього президента США Дональда Трампа він назвав "неабиякою і талановитою людиною, а Байдена — "професіоналом", адже він усе життя провів у великій політиці.

Олексій Навальний

На запитання журналіста, чи давав він наказ на знищення Олексія Навального, Володимир Путін заявив: "Звичайно, ні. У нас немає такої звички когось вбивати, це перше. Друге — я хочу Вас запитати: а ви наказали вбити жінку, яка увійшла в Конгрес і яку застрелив поліцейський? А Ви знаєте, що у вас 450 людей заарештовано після заходу в Конгрес? І вони прийшли не для того, щоб вкрасти там комп'ютер, вони прийшли з політичними вимогами".

Володимир Путін також прямо не відповів на запитання журналіста про те, чи вийде опозиціонер Олексій Навальний живим з в'язниці, відбувши термін.

"Виходжу з того, що і до людини, про яку Ви згадали (Навальний — ред.), будуть застосовуватися такі ж методи, не гірші, це абсолютно точно можна сказати, що до всіх інших осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі", — продовжив він в інтерв'ю.

Посадка RyanAir у Мінську і затримання Романа Протасевича

За словами Володимира Путіна, він заздалегідь не знав, що влада Білорусі планує примусити літак RyanAir до аварійної посадки в аеропорту Мінська і затримати Романа Протасевича з його дівчиною Софією Сапегою.

"Я не те щоб схвалюю і не те щоб засуджую", — продовжив Путін, говорячи про рішення Лукашенка посадити літак.

Він також задався питанням, чому ЗМІ не візьмуть інтерв'ю в пілота літака RyanAir, який зміг би розповісти, чи примушували його здійснити аварійну посадку в аеропорту Мінська. Володимир Путін заявив, що в нього немає підстав не вірити у версію Олександра Лукашенка про мінування цивільного літака.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним після саміту в Женеві. Пресслужба Білого дому заявила, що Джо Байден після переговорів з Путіним проведе окрему пресконференцію для представників ЗМІ.

Також Фокус розповідав, як Володимир Путін відреагував на те, що Джо Байден вважає його вбивцею. Президент Росії сказав, що політики один одному "не наречений і наречена" і додав, що звик до випадів на свою адресу.