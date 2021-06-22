Политика ЕС привела к захвату Крыма. Что рассказал немцам Путин в статье для "Die Zeit"

Расширение НАТО якобы похоронило надежды на континент без разделительных линий, а многие страны поставили перед выбором — быть либо с Западом, либо с Россией.

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Европу в расколе Украины, после которого якобы последовал "выход" Крыма из состава нашей страны.

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Об этом президент РФ написал в своей статье для Die Zeit, полный текст которой опубликовал на сайте Кремля.

Свою статью Владимир Путин приурочил к 80-й годовщине вторжения нацистских войск на территорию СССР.

По его словам, бывшие страны Советского Союза надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы, но все изменилось после расширения состава НАТО.

"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе… И с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", — написал Владимир Путин 22 июня в статье для Die Zeit.

Он также заявил, что многие страны "поставили перед выбором" — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. В этом контексте Владимир Путин вспомнил оккупацию Крыма и заявил, что "агрессивная политика" Европы якобы привела к аннексии полуострова в 2014 году.

Революцию Достоинства президент РФ назвал "антиконституционным вооруженным переворотом", который поддержали страны Европейского Союза.

"К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?", — добавил Владимир Путин 22 июня в статье Die Zeit.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала нападение Германии на СССР "поводом для стыда" со стороны немцев. Она признала ответственность Берлина за нападение на СССР 22 июня и заявила, что "немцы в долгу перед миллионами жертв и их потомками".

"Миллионы людей погибли, особенно — на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии. Нельзя забывать, что мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками", — заявила Ангела Меркель по случаю 80-летия начала ВОВ.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск к Донбассу. Президент РФ утверждает, что в марте они начали стягивать армию к границе с Украиной для якобы "участия в учениях", а Киев продолжает перебрасывать свои войска на Восток Украины.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Глава Кремля не понимает, почему Альянс существует до сих пор, если его создавали с целью противостояния СССР.