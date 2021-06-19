Меркель признала нападение Германии на СССР "поводом для стыда" со стороны немцев

Ангела Меркель считает, что жители Германии в долгу перед жителями бывших республик Советского Союза из-за миллионов жертв Второй мировой войны.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала ответственность Германии за нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года, которое считает позорным поступком. С таким заявлением немецкий политик выступила в подкасте, опубликованном в субботу, 19 июня на YouTube-канале Федерального правительства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ангела Меркель обратилась к зрителям в память 80-летней годовщины вторжения нацистских войск в СССР. По мнению канцлера, события Второй мировой войны до сих пор являются "поводом для стыда" со стороны каждого немца.

"Миллионы людей погибли, особенно — на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии. Нельзя забывать, что мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками", — подчеркнула Меркель.

По словам главы правительства, кроме стыда жители Германии испытывают благодарность другим странам, которые согласились на мир и помогли Берлину восстановиться, несмотря на все военные преступления. Ангела Меркель выделила политику первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, благодаря решениям которого ФРГ в 1990 году смогла стать единым государством.

[ + – ] Подкаст Ангелы Меркель, посвященный 80-й годовщине нападения Германии на СССР

Ангела Меркель также заявила о тесных исторических, экономических и социальных связях Германии с Россией. По ее словам, странам необходимо наладить и поддерживать диалог. В то же время она признала неприемлемым нарушением международного права аннексию Крыма и поддержку Россией сепаратистов на Донбассе. Вдобавок политик обратила внимание на пагубные изменения в российском обществе.

"Активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена — более того, стала невозможной", — прокомментировала немецкий канцлер. — "Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения".

В апреле Ангела Меркель заявила о сохранении диалога с Россией, несмотря на обострение с Украиной. Она считает очень важными торговые и энергетические отношения между странами.

Ранее посол Украины Андрей Мельник призвал Германию помочь со вступлением Украины в НАТО, припомнив преступления нацистов. По его словам, ФРГ несет историческую ответственность за преступления нацистов против украинцев.

В Великобритании рассекретили план Уинстона Черчилля по войне против СССР совместно с Германией. Как идет речь в документе из Национального архива, бывший премьер-министр поручил разработать военную операцию "Немыслимое".