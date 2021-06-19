Меркель визнала напад Німеччини на СРСР "приводом для сорому" з боку німців

Ангела Меркель вважає, що жителі Німеччини в боргу перед жителями колишніх республік Радянського Союзу через мільйонів жертв Другої світової війни.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала відповідальність Німеччини за напад на Радянський Союз 22 червня 1941 року, яке вважає ганебним вчинком. З такою заявою німецький політик виступила в подкасті, опублікованому в суботу, 19 червня на YouTube-каналі Федерального уряду.

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Ангела Меркель звернулася до глядачів напередодні 80-ої річниці вторгнення нацистських військ в СРСР. На думку канцлера, події Другої світової війни досі є "приводом для сорому" з боку кожного німця.

"Мільйони людей загинули, особливо — на територіях, які сьогодні належать Росії, Україні і Білорусі, а також країнам Балтії. Не можна забувати, що ми — в боргу перед мільйонами жертв і їх нащадками", — підкреслила Меркель.

За словами глави уряду, крім сорому жителі Німеччини відчувають подяку іншим країнам, які погодилися на мир і допомогли Берліну відновитися, незважаючи на всі військові злочини. Ангела Меркель виділила політику першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки рішенням якого ФРН в 1990 році змогла стати єдиною державою.

[ + – ] Подкаст Ангели Меркель, присвячений 80-й річниці нападу Німеччини на СРСР

Ангела Меркель також заявила про тісні історичні, економічні та соціальні звʼязки Німеччини з Росією. За її словами, країнам необхідно налагодити і підтримувати діалог. У той же час вона визнала неприйнятним порушенням міжнародного права анексію Криму і підтримку Росією сепаратистів на Донбасі. До того ж політик звернула увагу на згубні зміни в російському суспільстві.

"Активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена — більш того, стала неможливою", — прокоментувала німецький канцлер. — "Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за гратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини".

У квітні Ангела Меркель заявила про збереження діалогу з Росією, незважаючи на загострення з Україною. Вона вважає дуже важливими торгові і енергетичні відносини між країнами.

Раніше посол України Андрій Мельник закликав Німеччину допомогти зі вступом України в НАТО, пригадавши злочини нацистів. За його словами, ФРН несе історичну відповідальність за злочини нацистів проти українців.

У Великобританії розсекретили план Вінстона Черчилля по війні проти СРСР спільно з Німеччиною. Як йдеться в документі з Національного архіву, колишній премʼєр-міністр доручив розробити військову операцію "Немислиме".