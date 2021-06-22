Політика ЄС призвела до захоплення Криму. Що розповів німцям Путін у статті для "Die Zeit"

Розширення НАТО нібито поховало надії на континент без розділових ліній, а багато країн поставили перед вибором — бути або із Заходом, або з Росією.

Глава Кремля Володимир Путін звинуватив Європу в розколі України, після якого нібито пішов "вихід" Криму зі складу нашої країни.

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Про це президент РФ написав у своїй статті для Die Zeit, повний текст якої опублікував на сайті Кремля.

Свою статтю Володимир Путін приурочив до 80-ї річниці вторгнення нацистських військ на територію СРСР.

За його словами, колишні країни Радянського Союзу сподівалися, що закінчення холодної війни буде спільною перемогою для Європи, але все змінилося після розширення складу НАТО.

"Саме рух блоку на схід, що почався, між іншим, із того, що радянське керівництво фактично вмовило на членство обʼєднаної Німеччини в НАТО, став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі… І з 1999 року було ще пʼять хвиль розширення НАТО. В організацію увійшли 14 нових країн, враховуючи республіки колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній", — написав Володимир Путін 22 червня в статті для Die Zeit.

Він також заявив, що багато країн "поставили перед вибором" — бути або з колективним Заходом, або з Росією. У цьому контексті Володимир Путін згадав окупацію Криму і заявив, що "агресивна політика" Європи нібито призвела до анексії півострова в 2014 році.

Революцію Гідності президент РФ назвав "антиконституційним збройним переворотом", який підтримали країни Європейського Союзу.

"До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року. Європа активно підтримала антиконституційний озброєний переворот в Україні. З цього все й почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи — безвольно його підтримали, спровокувавши розкол власне в Україні та вихід Криму з її складу?" — додав Володимир Путін 22 червня в статті Die Zeit.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала напад Німеччини на СРСР "приводом для сорому" з боку німців. Вона визнала відповідальність Берліна за напад на СРСР 22 червня і заявила, що "німці в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками".

"Мільйони людей загинули, особливо — на територіях, сьогодні належать Росії, Україні та Білорусі, а також країнам Балтії. Не можна забувати, що ми — в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками", — заявила Ангела Меркель з нагоди 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни .

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін звинуватив Україну в стягуванні військ на Донбас. Президент РФ стверджує, що в березні вони почали стягувати армію до кордону з Україною для нібито "участі в навчаннях", а Київ продовжує перекидати свої війська на Схід України.

Також Фокус розповідав, що Володимир Путін назвав НАТО рудиментом холодної війни. Глава Кремля не розуміє, чому Альянс існує до цих пір, якщо його створювали з метою протистояння СРСР.