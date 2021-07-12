Джекі Чан похвалив комуністів і захотів вступити в Компартію Китаю

Зірка Голлівуду стверджує, що пишається своїм походженням і бачить "велич Комуністичної партії Китаю".

Гонконгський кіноактор Джекі Чан похвалив діяльність Комуністичної партії Китаю і захотів стати її членом, пише видання Global Times.

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Виступаючи на заході для діячів кіноіндустрії в Пекіні, зірка Голлівуду розповів про своє захоплення успіхами Восьмої армії національно-революційної армії, яка була під контролем китайських комуністів під час війни з Японією.

Джекі Чан запевнив, що пишається своїм китайським походженням і заявив, що хоче вступити в Компартію Китаю.

"Я бачу велич КПК — вона виконає свої заяви й обіцянки не за сто років, а всього за кілька десятиліть", — підкреслив актор під час заходу для діячів кіноіндустрії.

Джекі Чан також розповів, що його вразила хоробрість солдатів, які боролися з японською агресією і висловив повагу Восьмій армії національно-революційної армії, підконтрольній місцевим комуністам під час конфлікту з Японією.

Китайські експерти після заяви Джекі Чана підкреслили, що слова зірки Голлівуду "свідчать про зміну ставлення гонконгських еліт до місця району в розвитку країни та ролі КПК в його управлінні".

Зазначимо, що Джекі Чан із 2013 року є членом Народної політичної консультативної ради — дорадчого органу при Компартії Китаю, в який зазвичай входять відомі та багаті мешканці країни, лояльні владі.

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