Том Круз хочет сниматься в фильмах "Миссия невыполнима" до 80 лет
Суперзвезда хочет взять пример с Харрисона Форда, который снялся в последнем фильме об Индиане Джонсе именно в этом возрасте.
Том Круз намерен сниматься в своей знаменитой франшизе "Миссия невыполнима" до весьма преклонного возраста, а конкретно, до 80 лет минимум, следуя примеру своего коллеги Харрисона Форда. Об этом пишет Daily Mail.
61-летний Том Круз отпраздновал день рождения на премьере в Сиднее, Австралия, своего последнего фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". И он сообщил, что собирается и дальше сниматься в боевиках.
Во время разговора с Sydney Morning Herald на красной дорожке Круз похвалил долголетие Форда и сказал, что надеется добиться таких же результатов.
"Харрисон Форд — легенда. Я им восхищаюсь. У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я надеюсь продолжать сниматься в фильмах "Миссия невыполнима", пока не достигну его возраста", — сказал актер.
Тем не менее, Том Круз, вероятно, надеется на более высокие доходы, когда он достигнет возраста Форда, так как последний фильм об Индиане Джонсе не слишком много собирает в прокате. И это на фоне того, что его бюджет составил грандиозные 295 миллионов долларов.
Но хоть Форд и "завязал" с Индианой Джонсом, но он планирует продолжать сниматься до тех пор, пока это возможно.
Во время интервью CNN в рамках подкаста "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом" Форд сказал, что вместо того, чтобы уйти на пенсию, он ищет новые фильмы и шоу, в которых мог бы сыграть главную роль.
"Я плохо себя чувствую, когда у меня нет работы. Я люблю работать", — признался актер.
А Круз сообщил, что также любит сниматься, любит участвовать в производстве фильмов и любит смотреть те картины, которые снимали другие.
Так, он признался, что собирается посмотреть два хита этого лета: фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы и картину Греты Гервиг о Барби.
"Я вырос, смотря фильмы на большом экране, и продолжаю их смотреть. Я хочу увидеть и "Барби", и "Оппенгеймера". Премьеры будут на этих выходных. В пятницу я схожу на "Оппенгеймера", а затем на "Барби" в субботу", — сказал Круз.
И Грета Гервиг ответила Тому Крузу тем же, показав билеты на его новый фильм "Миссия невыполнима", нового фильму про Индиану Джонса и на "Оппенгеймера".
Ранее стало известно, что фильм "Барби" запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах.