Мэри, кронпринцесса Дании, показала идеальную фигуру в купальнике

50-летняя жена наследного принца Фредерика выглядела просто потрясающе в лаконичном купальнике за 245 долларов.

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Кронпринцесса Мэри, супруга жена наследника датского престола кронпринца Фредерика и невестка царствующей королевы Дании Маргрете II, отлично выглядит. Но, отдыхая на Ибице, она появилась в купальнике и поразила своей фигурой. Об этом пишет Daily Mail.

Мать четырех детей выбрала для отдыха на яхте лаконичный цельный купальник темно-зеленого цвета за 245 долларов от датского бренда Copenhagen Cartel.

Этот купальник явно ее любимый, потому что в нем же она отдыхала на пляже Палм-Бич в Сиднее в декабре 2022 года.

Кронпринцесса Мэри на пляже

Сейчас Мэри и Фредерик отдыхает от королевских обязанностей со своими четырьмя детьми: принцем Кристианом, 17 лет, принцессой Изабеллой, 16 лет, а также 12-летними двойняшками Винсентом и Йозефиной.

Но на яхту они отправились только вдвоем и с еще одной парой. Фредерик и Мэри отлично проводили время. Они плавали, болтали и смеялись.

Оказавшись на берегу, Мэри надела ярко-желтую рубашку на пуговицах и шорты цвета хаки, а Фредерик надел синюю футболку вместе с шортами.

Кронпринцесса дополнила образ золотыми ожерельями и сумочкой от бренда Jerome Dreyfuss за 256 долларов.

Ранее старший сын Мэри и Фредерика шокировал королевских поклонников смелым заявлением в преддверии своего 18-летия.

Молодой принц, который празднует свой день рождения 15 октября, заявил, что нарушит протокол, отказавшись от королевского содержания и сосредоточится на своем образовании.

Дети принца Фредерика и принцессы Мэри

Хотя будущий король Дании имеет право на государственное финансирование по достижении совершеннолетия, он не будет принимать платежи.

В заявлении на странице Королевского дома в Instagram говорится: "Главным приоритетом принца Кристиана в наступающем году будет завершение старшего среднего образования. Таким образом, с Государственным министерством было согласовано, что поддержка в датском парламенте закона о ежегодной пенсии будет запрашиваться только тогда, когда принцу исполнится 21 год".

В конце заявления говорится, что Кристиан не будет принимать участие в публичных выступлениях.

Хотя он много раз появлялся на публике вместе со своими родителями, братьями и сестрами, Кристиан еще не является полноправным членом королевской семьи.

Напомним, ранее королева Маргрете отпраздновала свой день рождения в окружении всех своих внуков. Хоть с начала этого года дети ее младшего сына Иоахима лишились титулов принцев и принцесс и обиделись на бабушку.