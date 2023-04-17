Датская королева Маргрете отпраздновала день рождения в компании всех детей и внуков

Ради 83-летия матери прибыл даже принц Иоахим, чьих детей Маргрете лишила титулов принцев и принцесс.

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Королева Дании Маргрете отпраздновала 83-й день рождения со всей своей семьей, включая младшего сына, принца Иоахима, чьих детей она в начале года лишила королевских титулов. Об этом пишет Daily Mail.

Братья Иоахим и Фредерик появились на балконе со своими детьми. Королева Маргрете, перенесшая операцию на спине в прошлом месяце, улыбалась, махая толпе с балкона дворца Амалиенборг в Копенгагене.

Ради праздника королева была в голубом костюме и ярких сапфировых серьгах.

Она добавила ярких красок в свой образ, сделав ярко-алый маникюр.

Королева Маргрете с детьми и внуками на балконе

К королеве присоединились ее сын, наследный принц Фредерик, его жена принцесса Мэри, и их четверо детей — принц Кристиан, 17 лет, принцесса Изабелла, 15 лет, и близнецы принцесса Йозефина и принц Винсент, 12 лет.

И публика была удивлена, когда на балконе также появились младший брат Фредерика – принц Иоахим с супругой Мари и своими четырьмя детьми: Николаем, Феликсом, Хенриком и Афиной. Ранее королева Маргрете лишила детей Иоахима королевских титулов, что вызвало разлад в дружной семье датской королевы.

Иоахим публично выступил против решения матери, но Маргрете осталась при своем решении, заявив, что это было сделано для того, чтобы позволить своим внукам жить нормальной жизнью без королевских обязательств. Они будут графами и графинями и именоваться Их Превосходительствами.

Позже в этом году 53-летний член королевской семьи, который является шестым в очереди на датский престол, переедет со своей семьей в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы стать атташе по оборонной промышленности в посольстве Дании.

Ранее он работал в Париже и сообщил, что его дети пострадали после решения бабушки лишить их титулов принцев и принцесс. И он сам узнал неприятную новость внезапно. Дети его старшего брата свои титулы сохранили.

Напомним, конституция Дании не наделяет Маргрете, главу государства Дании, политической властью, и ее обязанности носят церемониальный характер.

Она была провозглашена королевой 15 января 1972 года, на следующий день после того, как ее отец, король Фредерик IX, умер после непродолжительной болезни.

После смерти королевы Елизаветы II Маргрете стала единственной правящей королевой в мире.

Она также сейчас является вторым монархом в мире по продолжительности правления, уступая только Хассаналу Болкиаху, султану Брунея, отметившему 50-летие на престоле.

Напомним, ранее Николай, который более не является принцем, заявил, что решение бабушки его шокировало. Молодой человек живет в Копенгагене и строит успешную модельную карьеру.