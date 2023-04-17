Данська королева Маргрете відсвяткувала день народження у компанії всіх дітей та онуків

Заради 83-річчя матері прибув навіть принц Йоахім, чиїх дітей Маргрете позбавила титулів принців та принцес.

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Королева Данії Маргрете відсвяткувала 83-й день народження з усією своєю сім'єю, включаючи молодшого сина, принца Йоахіма, чиїх дітей вона на початку року позбавила королівських титулів. Про це пише Daily Mail.

Брати Йоахім та Фредерік з'явилися на балконі зі своїми дітьми. Королева Маргрете, яка перенесла операцію на спині минулого місяця, посміхалася, махаючи натовпу з балкона палацу Амалієнборг у Копенгагені.

Заради свята королева була у блакитному костюмі та гарних сапфірових сережках.

Вона додала яскравих фарб у свій образ, зробивши яскраво-червоний манікюр.

Королева Маргрете з дітьми та онуками на балконі

До королеви приєдналися її син, спадкоємець принц Фредерік, його дружина принцеса Мері, та їх четверо дітей — принц Крістіан, 17 років, принцеса Ізабелла, 15 років, і близнюки принцеса Йозефіна та принц Вінсент, 12 років.

І публіка була здивована, коли на балконі також з'явилися молодший брат Фредеріка – принц Йоахім із дружиною Марі та своїми чотирма дітьми: Миколою, Феліксом, Хенріком та Афіною. Раніше королева Маргрете позбавила дітей Йоахіма королівських титулів, що викликало розлад у дружній родині данської королеви.

Йоахім публічно виступив проти рішення матері, але Маргрете залишилася при своєму рішенні, заявивши, що це було зроблено для того, щоб дозволити своїм онукам жити нормальним життям без королівських зобов'язань. Вони будуть графами та графинями й іменуватимуться їх ясновельможностями.

Пізніше цього року 53-річний член королівської родини, який є шостим у черзі на данський престол, переїде зі своєю родиною до Вашингтона, округу Колумбія, щоб стати аташе з оборонної промисловості в посольстві Данії.

Раніше він працював у Парижі та повідомив, що його діти постраждали після рішення бабусі позбавити їх титулів принців та принцес. І він сам дізнався про неприємну новину раптово. Діти старшого брата свої титули зберегли.

Нагадаємо, конституція Данії не наділяє королеву Маргрете політичною владою, і її обов'язки мають церемоніальний характер.

Вона була проголошена королевою 15 січня 1972, наступного дня після того, як її батько, король Фредерік IX, помер після нетривалої хвороби.

Після смерті королеви Єлизавети II Маргрете стала єдиною правлячою королевою у світі.

Вона також зараз є другим монархом у світі за тривалістю правління, поступаючись лише Хассаналу Болкіаху, султану Брунею, який відзначив 50-річчя на престолі.

Нагадаємо, раніше Микола, який більше не є принцом, заявив, що рішення бабусі його шокувало. Молода людина живе у Копенгагені та будує успішну модельну кар'єру.