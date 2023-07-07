Джон Хэмм с женой проводят медовый месяц на Майорке (фото)
Молодожены наслаждаются медовым месяцем на испанском пляже.
52-летний американский актер Джон Хэмм и его избранница, 35-летняя американская актриса Анна Оцеола, были замечены на пляже на Майорке. Об этом пишет PageSix.
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Молодожены выглядели счастливыми, прыгая со скал и купаясь в Средиземном море под испанским солнцем. Звезда сериалов "Безумцы" и "Черное зеркало" был без рубашки и в бирюзовых пляжных шортах. В какой-то момент он надел солнцезащитные очки и белую шляпу.
Его возлюбленная продемонстрировала свою подтянутую фигуру в желтом бикини и завершила свой образ повседневными зелеными сандалиями и золотыми украшениями.
Звездная пара, у которых разница в возрасте 17 лет, поженились 24 июня в каньоне Андерсон в Биг-Суре, штат Калифорния.
Оцеола сказала заветное "да" в роскошном белом платье с глубоким вырезом, а Хэмм выбрал традиционный в смокинг. Место имело особое значение для аткеров, так как именно там они познакомились во время съемок финала сериала "Безумцы" в 2014 году.
Хотя пара познакомилась в 2014 году, только три года спустя у них завязались романтические отношения. Как сообщают источники, любовная история началась с чашечки кофе.