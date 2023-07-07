Джон Гемм із дружиною проводять медовий місяць на Майорці (фото)

Молодята насолоджуються медовим місяцем на іспанському пляжі.

Related video

52-річного американського актора Джона Гемма і його обраницю, 35-річну американську актрису Анну Оцеолу, помітили на пляжі на Майорці. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Молодята виглядали щасливими, стрибаючи зі скель і купаючись у Середземному морі під іспанським сонцем. Зірка серіалів "Божевільні" і "Чорне дзеркало" був без сорочки і в бірюзових пляжних шортах. У якийсь момент він одягнув сонцезахисні окуляри і білий капелюх.

Його кохана продемонструвала свою підтягнуту фігуру в жовтому бікіні і завершила свій образ повсякденними зеленими сандалями і золотими прикрасами.

Зіркова пара, у яких різниця у віці 17 років, одружилися 24 червня в каньйоні Андерсон у Біг-Сурі, штат Каліфорнія.

Оцеола сказала заповітне "так" у розкішній білій сукні з глибоким вирізом, а Гемм обрав традиційний смокінг. Місце мало особливе значення для аткерів, адже саме там вони познайомилися під час зйомок фіналу серіалу "Божевільні" 2014 року.

Хоча пара познайомилася 2014 року, тільки через три роки у них зав'язалися романтичні стосунки. Як повідомляють джерела, любовна історія почалася з чашечки кави.