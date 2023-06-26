Завидний парубок Джон Гемм, зірка ""Божевільних", одружився вперше

Обраницею 52-річного актора стала його 35-річна колега по серіалу Анна Оцеола.

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Джон Гемм, зірка серіалів "Божевільні", "Щоденник молодого лікаря" і "Чорне дзеркало", одружився вперше. Обраницею 52-річного актора стала 35-річна актриса Анна Оцеола. А весілля відбулося в мальовничому місці, де знімали фінал "Божевільних" 2015 року. Про це пише People.

Гемм, як відомо, в серіалі "Божевільні" зіграв Дона Дрейпера, креативного директора вигаданого рекламного агентства "Стерлінг-Купер".

Анна в культовому серіалі AMC виконала невелику роль Клементини, секретарки з ретриту.

Місце весілля явно натякало на те, що пара познайомилася на зйомках серіалу. Церемонія відбулася в каньйоні Андерсон у Біг-Сурі, штат Каліфорнія, де 2015 року знімали фінал серіалу "Божевільні". І шлюбними присягами пара обмінялася перед заходом сонця.

Джон Гемм і Анна Оцеола

На весіллі були присутні голлівудські зірки, зокрема Ларрі Девід, Тіна Фей, Брук Шилдс, Біллі Крудап і Джон Слеттері.

Місце, де одружилися Гемм і Оцеола, розташоване на північ від реального ретриту Інституту Есален, що послужив джерелом натхнення для фіналу "Божевільних".

Джон Гемм і Анна Оцеола

А до вівтаря Анна йшла під мелодію з фільму про Джеймса Бонда "Живеш тільки двічі", 1960-х. Для своєї ефектної появи вона обрала весільну сукню з розрізом спереду та оригінальним декольте. А образ доповнила босоніжками на високих підборах і простими прикрасами. Від весільної вуалі наречена вирішила відмовитися.

Відомо, що Джон Гемм і Анна Оцеола оголосили про заручини на початку цього року. До цього вони вісім років зустрічалися. Уперше разом їх побачили ще 2017 року. Але про свої стосунки актори розповіли тільки 2020 року.

Разом на червоній доріжці вони дебютували 2022 року і разом знялися в кримінальній комедії "Зізнавайтеся, Флетч".

Джон Гемм і Анна Оцеола на вечірці Vanity Fair Oscar у 2023 році Фото: Getty Images

Це перший шлюб 52-річного актора. Раніше у нього були тривалі стосунки з Дженніфер Вестфельдт, які почалися 1997 року і тривали майже два десятиліття, перш ніж вони розлучилися 2015 року.

Гемм раніше обговорював свій роман з Анною Оцеолою під час інтерв'ю на "Шоу Говарда Стерна". Він сказав, що його стосунки з Оцеолою змусили його переоцінити своє особисте життя до цього моменту.

У 2010 році, коли Джон все ще зустрічався з Дженніфер, він уперше заявив, що ні він, ні його дівчина не зацікавлені в тому, щоб зв'язати себе тенетами шлюбу.

"У мене немає шлюбного чіпа, і ні в кого з нас немає найкращих прикладів шлюбів у наших сім'ях", — говорив він. Але після знайомства з Анною все змінилося. Вона допомогла йому впоратися з дитячими травмами, адже, бувши підлітком, Джон Гемм втратив матір.

Гемм зізнався, що пройшов терапію і позбувся проблем зі зловживанням психоактивними речовинами.

Він сказав, що отримання професійної допомоги "відкрило можливість таких речей, як одруження і народження дітей".

Нагадаємо, раніше заміж вийшла модель Тейлор Гілл, "ангел" Victoria's Secret. Модель влаштувала чарівну церемонію на ранчо і до вівтаря йшла босоніж.