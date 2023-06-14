Модель Тейлор Гілл показала фото зі свого чарівного весілля на ранчо

Ангел Victoria's Secret вийшла заміж у своєму рідному місті в Колорадо.

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Минулими вихідними Тейлор Гілл, відома модель і "янгол" Victoria's Secret, вийшла заміж за американського фінансиста Денієла Фраєра. Спочатку Тейлор показала фото своєї чарівної сукні в стилі бохо, а потім поділилася знімками з весілля на ранчо Devil's Thumb, пише Emirates Woman.

Весільну арку встановили на лузі та прикрасили лавандою, орхідеями та гліцинією. А до вівтаря наречена йшла в сукні від італійського бренду Etro й довгій вуалі на розпущеному волоссі.

Весілля Тейлор Гілл

Ще в інтерв'ю Vogue вона розповіла, що це перша весільна сукня, створена брендом спеціально для неї. Вона багато років працювала з Etro, тому знала, що вони зможуть створити сукню мрії для її особливого дня.

Тейлор працювала над нею з креативним директором Марко де Вінченцо.

Вона не надягла жодних прикрас і була без взуття. Так що все весілля мало вигляд кліпу на пісню в стилі кантрі. Поміст, на якому встановили арку, застелили домотканими килимами, а гості сиділи на простих дерев'яних стільцях.

Весілля Тейлор Гілл

Тейлор розповіла, що завжди хотіла зіграти весілля у своєму рідному місті в штаті Колорадо.

"Скільки б я не подорожувала через роботу — я буквально їжджу без зупинок із 14 років — Колорадо завжди був моєю константою, моєю скелею, моїм домом і моїм серцем", — сказала модель в інтерв'ю Vogue.

Після клятв пари гості насолодилися коктейлями та вечерею, на якій сім'я та друзі підняли тост за нареченого та наречену. Під час прийому виступала група Стіві Брок і Dream On.

Для свого першого танцю Гілл і Фраєр обрали "Вільне падіння" Тома Петті.

"Перед церемонією я дуже нервувала і водночас була така схвильована. Але як тільки я вийшла до проходу й уперше побачила Денні, мене накрило почуття повного спокою, ніби все інше не мало значення", — розповіла Тейлор, зазначивши, що це був ідеальний день, який вона провела з людьми, яких вона любить.

Весільна сукня Тейлор Гілл

Гілл і Фраєра вперше помітили разом на публіці в лютому 2020 року. Пізніше модель оголосила про свої заручини з Фраєром у щирому пості в Instagram у червні 2021 року. В пост увійшли три знімки пари, зокрема один, на якому Фраєр стоїть на одному коліні на тлі мальовничого морського пейзажу.

Нагадаємо, раніше Тейлор показала, як створювалася її чарівна сукня, та розповіла, що їй найбільше подобається у цьому вбранні.