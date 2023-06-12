Тейлор Хілл, наймолодший "янгол" Victoria's Secret, вийшла заміж за мільйонера

Весілля відбулося в Колорадо, тому що модель захотіла цього важливого дня опинитися в рідному місті.

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Модель Тейлор Хілл, яка стала наймолодшим ангелом Victoria's Secret у 19 років, і працювала з багатьма брендами та будинками моди, вийшла заміж за фінансиста та мільйонера Деніела Фраєра. Про це пише Vogue.

Фото весілля Тейлор поки не показала, але вже продемонструвала, як створювалася її чарівна романтична сукня від італійського бренду Etro.

Весільна сукня Тейлор Хілл

Весілля відбулося в рідному місті Тейлор — Вінтер-Парку, в штаті Колорадо.

"Я просто хотіла, щоб все було по-справжньому спокійно. Я хотіла відчуття, що знаходжуся вдома", — розповіла модель.

Тейлор і Деніел побралися у червні 2021 року. Фінансист зробив пропозицію з обручкою з трьома діамантами смарагдового огранювання, коли пара була у відпустці в готелі San Pietro в Італії.

Модель повідомила про це своїм 23 мільйонам передплатників у Instagram за допомогою каруселі зображень та підпису, яка звучала: "Мій найкращий друг, моя родинна душа, я завжди любитиму тебе".

Тейлор Хілл зі своїм обранцем

Після заручин Тейлор стала думати, хто б міг створити для неї весільну сукню і вибір припав на бренд Etro, з яким вона працювала багато років.

"Це насправді перша весільна сукня, яку будь-коли створили в Etro. Марко де Вінченцо — приголомшливий дизайнер, і мені подобається, як він творчо розвиває бренд", — сказала модель.

"Коли мені надіслали начерки сукні, я подумала: "Це те, про що я думала". Моя улюблена частина сукні — це верх і рукави. Це надає йому елемент романтики, який я шукала", — розповіла Тейлор.

Весільна сукня Тейлор Хілл

А доповнювати своє весільне вбрання туфлями Тейлор зовсім не захотіла. Їй було настільки комфортно у сукні, що вона пожартувала, що зовсім не хоче його знімати.

Про чоловіка моделі відомо не надто багато. Деніел Фраєр працює в галузі венчурного капіталу та прямих інвестицій. Він відвідував престижний Ітонський коледж у Великій Британії та Школу бізнесу Маршалла при Університеті Південної Каліфорнії.

Деніел працює в Європі, Великій Британії та США.

З Тейлор він почав зустрічатися три роки тому. Після того, як Тейлор Хілл розлучилася зі своїм попереднім давнім партнером Майклом Стівеном Шенком.

Відомо, що вона незабаром познайомила нареченого з усією своєю сім'єю: старша сестра Тейлор, на ім'я Логан Рей — відомий фотограф і модель, а її молодша сестра Макінлі та брат Чейз також виходять на подіуми.

Зараз у Деніела, схоже, немає Instagram, а сама Тейлор дуже рідко показує їх спільні знімки, воліючи тримати своє особисте життя далеко від журналістів і таблоїдів.

Нагадаємо, нещодавно весілля відсвяткував принц із княжої родини Ліхтенштейн. Сім'я, яка керує крихітною державою в Європі, дуже численна і доводиться родичами всім європейським монархам. Наприклад, онук правлячого князя теоретично може претендувати на трон Великобританії.