Были потеряны 200 лет: два портрета Рембрандта продали за рекордную сумму
Портреты Яна Виллемса ван дер Плюма и его жены Яапген Карелс датируются 1635 годом.
Вчера на аукционе Christie's Old Masters были проданы два уникальных полотна. Небольшие портреты Ван дер Плюма и его супруги 200 лет находились в частной коллекции и никогда не выставлялись на публику. Об этом пишет Daily Mail.
За портреты выручили рекордные 11,2 миллиона фунтов стерлингов. Это были последние портреты кисти Рембрандта, которые находились в частных руках.
Про изображенных на портретах известно немного. Ван дер Плюм был богатым купцом и видной фигурой в Лейдене. Его сын Доминик женился на дочери дяди Рембрандта.
Портреты датируются 1635 годом. Они были скрыты от посторонних глаз в течение почти 200 лет, когда они в последний раз были проданы с молотка на британском аукционном доме в 1824 году.
Картины маслом овальной формы были обнаружены Генри Петтифером, заместителем председателя Christie's International по картинам старых мастеров, во время оценки частной коллекции произведений искусства семьи.
Он сказал, что находка была "одним из самых захватывающих открытий, которые мы сделали в области старых мастеров за последние годы".
"Семье понравились картины, но они никогда не были уверены, что это работы Рембрандта, и никогда не интересовались этим. Они просто наслаждались своей коллекцией и про картины никто не знал", — отметил Генри.
Два портрета изучались в течение двух лет, прежде чем ученые из Рейксмузеума в Нидерландах в начале этого года подтвердили, что это работа Рембрандта.
"Картины полностью отсутствовали в списках произведений Рембрандта 19-го и 20-го веков, что было экстраординарно. В портретах есть близость и достоинство. Они необыкновенные. Перед продажей их оценочная стоимость составляла от 5 до 8 миллионов фунтов стерлингов", — сказал эксперт.
Рекордной ценой для картины Рембрандта на аукционе стал "Портрет мужчины", проданный на аукционе Christie's в 2009 году за 20,2 миллиона фунтов стерлингов.
В прошлом месяце картина Рембрандта "Знаменосец" была представлена в Рейксмузеуме после гранта в размере 150 миллионов евро от правительства Нидерландов и еще 25 миллионов евро от Ассоциации Рембрандта и Фонда Рейксмузеума.
Считается, что это последняя крупная работа Рембрандта, поступившая в государственный музей от частных владельцев.
Рембрандт ван Рейн — один из самых популярных нидерландских художников. За свою жизнь он создал около 340 работ. В музеях и галереях Нидерландов хранятся 44 работы мастера, 22 из которых — в Рейксмузеуме.
Напомним, ранее на аукционе был продан последний портрет, написанный Густавом Климтом.