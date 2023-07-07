Были потеряны 200 лет: два портрета Рембрандта продали за рекордную сумму

Портреты Яна Виллемса ван дер Плюма и его жены Яапген Карелс датируются 1635 годом.

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Вчера на аукционе Christie's Old Masters были проданы два уникальных полотна. Небольшие портреты Ван дер Плюма и его супруги 200 лет находились в частной коллекции и никогда не выставлялись на публику. Об этом пишет Daily Mail.

За портреты выручили рекордные 11,2 миллиона фунтов стерлингов. Это были последние портреты кисти Рембрандта, которые находились в частных руках.

Про изображенных на портретах известно немного. Ван дер Плюм был богатым купцом и видной фигурой в Лейдене. Его сын Доминик женился на дочери дяди Рембрандта.

Аукцион Christie's Old Masters

Портреты датируются 1635 годом. Они были скрыты от посторонних глаз в течение почти 200 лет, когда они в последний раз были проданы с молотка на британском аукционном доме в 1824 году.

Картины маслом овальной формы были обнаружены Генри Петтифером, заместителем председателя Christie's International по картинам старых мастеров, во время оценки частной коллекции произведений искусства семьи.

Портреты кисти Рембрандта Фото: Getty Images

Он сказал, что находка была "одним из самых захватывающих открытий, которые мы сделали в области старых мастеров за последние годы".

"Семье понравились картины, но они никогда не были уверены, что это работы Рембрандта, и никогда не интересовались этим. Они просто наслаждались своей коллекцией и про картины никто не знал", — отметил Генри.

Два портрета изучались в течение двух лет, прежде чем ученые из Рейксмузеума в Нидерландах в начале этого года подтвердили, что это работа Рембрандта.

"Картины полностью отсутствовали в списках произведений Рембрандта 19-го и 20-го веков, что было экстраординарно. В портретах есть близость и достоинство. Они необыкновенные. Перед продажей их оценочная стоимость составляла от 5 до 8 миллионов фунтов стерлингов", — сказал эксперт.

Рекордной ценой для картины Рембрандта на аукционе стал "Портрет мужчины", проданный на аукционе Christie's в 2009 году за 20,2 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом месяце картина Рембрандта "Знаменосец" была представлена ​​в Рейксмузеуме после гранта в размере 150 миллионов евро от правительства Нидерландов и еще 25 миллионов евро от Ассоциации Рембрандта и Фонда Рейксмузеума.

Считается, что это последняя крупная работа Рембрандта, поступившая в государственный музей от частных владельцев.

Рембрандт ван Рейн — один из самых популярных нидерландских художников. За свою жизнь он создал около 340 работ. В музеях и галереях Нидерландов хранятся 44 работы мастера, 22 из которых — в Рейксмузеуме.

Напомним, ранее на аукционе был продан последний портрет, написанный Густавом Климтом.