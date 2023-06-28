Последний портрет, написанный Густавом Климтом, продан за рекордные 85 миллиона фунтов стерлингов

Это новый рекорд для произведения искусства, проданного на аукционе в Европе. Предыдущий был установлен статуей Альберто Джакометти "Шагающий человек I".

Related video

Последний портрет, написанный знаменитым художником Густавом Климтом перед его смертью, был продан на лондонском аукционе за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,4 миллиона долларов). Об этом пишет ВВС.

Аукционисты заявили, что продажа картины "Дама с веером" (Dame Mit Facher) на Нью-Бонд-стрит делает ее самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным с аукциона в Европе. Предыдущий рекорд произведения искусства, проданного в Европе, был установлен бронзовой статуей Альберто Джакометти "Шагающий человек I", проданной в 2010 году за 82 миллиона фунтов стерлингов (104,3 миллиона долларов).

Битва за полотно Густава Климта "Дама с веером"

Картина была продана покупателю по телефону в зале Sotheby's в Лондоне после 10-минутных торгов за 74 миллиона фунтов стерлингов (94,35 миллиона долларов). Более высокая окончательная цифра включает в себя аукционные сборы, известные как премия покупателя.

Цена продажи значительно превысила предпродажную оценку в 65 миллионов фунтов стерлингов (80 миллионов долларов).

Произведение, проданное во вторник, стало последним портретом, который Климт написал перед своей смертью в 1918 году. На нем изображена неизвестная женщина на фоне экзоитического фона с драконами и цветками лотоса.

Известно, что новый владелец "Дамы с веером" — коллекционер из Гонконга. В борьбе ставок он "сражался" еще с тремя претендентами.

Полотно Густава Климта "Дама с веером"

Австрийский художник Климт, также известный как автор знаменитого "Поцелуя", неожиданно скончался в 1918 году в возрасте 55 лет.

Климт начал работу над "Дамой с веером" в 1917 году, будучи к тому времени одним из самых знаменитых портретистов в Европе.

После его смерти "Дама с веером" была приобретена венским промышленником Эрвином Булером. Семья Булера дружила с Климтом и покровительствовала ему, также, как и его знаменитому коллеге Эгону Шиле.

В последний раз "Даму с веером" выставляли на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в 1994 году. Тогда она была продана за 11,6 миллиона долларов, что на тот момент стало рекордом для художника.

Его работа "Березовый лес" была продана на аукционе Christie’s за 104,6 миллиона долларов в прошлом году.

Пять лет назад в шкафу австрийской пенсионерки нашли утерянную картину Густава Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежат"). Женщина, которая работала секретаршей в галерее, в 1977 году вышла на пенсию и много лет тайно хранила картину.

После смерти женщины оказалось, что она завещала полотно городу Линц.