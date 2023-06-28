Останній портрет, написаний Густавом Клімтом, продано за рекордні 85 мільйонів фунтів стерлінгів

Це новий рекорд для твору мистецтва, проданого на аукціоні в Європі. Попередній було встановлено статуєю Альберто Джакометті "Людина, що крокує, I".

Related video

Останній портрет, написаний знаменитим художником Густавом Клімтом перед його смертю, був проданий на лондонському аукціоні за 85,3 мільйона фунтів стерлінгів (108,4 мільйона доларів). Про це пише ВВС.

Аукціоністи заявили, що продаж картини "Дама з віялом" (Dame Mit Facher) на Нью-Бонд-стріт робить її найдорожчим витвором мистецтва, який будь-коли продавали з аукціону в Європі. Попередній рекорд твору мистецтва, проданого в Європі, був встановлений бронзовою статуєю Альберто Джакометті "Людина, що крокує, I", проданою 2010 року за 82 мільйони фунтів стерлінгів (104,3 мільйона доларів).

Битва за полотно Густава Клімта "Дама з віялом"

Картина була продана покупцеві телефоном у залі Sotheby's в Лондоні після 10-хвилинних торгів за 74 мільйони фунтів стерлінгів (94,35 мільйона доларів). Більш висока остаточна цифра включає в себе аукціонні збори, відомі як премія покупця.

Ціна продажу значно перевищила передпродажну оцінку в 65 мільйонів фунтів стерлінгів (80 мільйонів доларів).

Твір, проданий у вівторок, став останнім портретом, який Клімт написав перед своєю смертю 1918 року. На ньому зображено невідому жінку на тлі екзотичного тла з драконами і квітками лотоса.

Відомо, що новий власник "Дами з віялом" — колекціонер із Гонконгу. У боротьбі ставок він "бився" ще з трьома претендентами.

Полотно Густава Клімта "Дама з віялом"

Австрійський художник Клімт, також відомий як автор знаменитого "Поцілунку", несподівано помер 1918 року у віці 55 років.

Клімт почав роботу над "Дамою з віялом" 1917 року, бувши на той час одним з найзнаменитіших портретистів у Європі.

Після його смерті "Даму з віялом" придбав віденський промисловець Ервін Булер. Сім'я Булера дружила з Клімтом і протегувала йому, так само як і його знаменитому колезі Егону Шиле.

Востаннє "Даму з віялом" виставляли на аукціон Sotheby's у Нью-Йорку 1994 року. Тоді її було продано за 11,6 мільйона доларів, що на той момент стало рекордом для художника.

Його робота "Березовий ліс" була продана на аукціоні Christie's за 104,6 мільйона доларів минулого року.

П'ять років тому в шафі австрійської пенсіонерки знайшли загублену картину Густава Клімта під назвою Zwei Liegende ("Двоє лежать"). Жінка, яка працювала секретаркою в галереї, 1977 року вийшла на пенсію і багато років таємно зберігала картину.

Після смерті жінки виявилося, що вона заповідала полотно місту Лінц.