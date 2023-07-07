Магия трех семерок: что в себе таит дата 07.07.2023
Дата 07.07.2023 несет в себе магию трех Семерок, ведь набор цифр 2023 (2+0+2+3) также образует Семерку.
Что таит в себе дата 07.07.2023?
Сегодняшняя дата 07.07.2023 несет в себе магию трех Семерок, поскольку набор цифр 2023 (2+0+2+3) также образует Семерку. Это самая важная зеркальная дата этого года. Цифра семь формирует мощный поток положительной энергии, которую нужно направить в правильное русло. Сегодня могут случится крутые повороты в вашей жизни, и они будут позитивными, если вы сохраните порядок в своих мыслях, а также будете спокойными, не будете вступать ни в какие конфликты и проявите мудрость, осознанность и рассудительность.
Энергия Семерки может кому-то помочь встретить "своего" человека, а кому-то укрепить семейные узы. Но нумерологи акцентируют на том, что удача сегодня может быть скользкой, нестабильность также может быть характерна для событий сегодняшнего дня. Лучше не полагаться на счастливую комбинацию цифр в прямом смысле и не покупать лотерейные билеты в надежде крупного выигрыша. Позитивная энергетика придет в жизнь только если вы будете проявлять размеренность в своих действиях, а не идти напролом.
Что сегодня не стоит делать?
- принимать важные окончатильные решения;
- идти в ЗАГС;
- заключать договора;
- специально испытывать свою удачу;
- быть слишком эмоциональным и скандалить.
Источник: https://instagram.com/anastasikarimova?igshid=MzRlODBiNWFlZA==